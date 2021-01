Ligue 1 : les footballeurs de Montpellier prêts à aider financièrement le club

A peine le syndicat des joueurs venait-il de lancer un appel aux footballeurs professionnels de Ligue 1, mardi soir, afin qu'ils entament des négociations avec les clubs pour réduire leur salaire, que le compte twitter de l'attaquant Andy Delort dégainait, en réponse au message d'un internaute qui l'interpellait sur le sujet : "Ça me pose aucun problème d’aider mon club (...) J’y suis prêt". Connu pour ses performances sur la pelouse, le sétois l'est aussi pour sa générosité en dehors.

Le lendemain, ce mercredi, son coéquipier Junior Sambia lui a emboîté le pas en conférence de presse. Le MHSC n'est sans doute pas le club français le plus pénalisé par le désistement de Mediapro, la crise des droits TV et l'absence de public dans les stades en raison de la pandémie, mais son horizon financier n'est pas pour autant dégagé.

Le latéral droit du Montpellier Hérault a ainsi expliqué : "On va se réunir avec les autres joueurs. On est un bon groupe, on est tous à l'écoute, si on peut aider le club dans le contexte actuel, on le fera". Attitude exemplaire, celle de garçons qui au moment du premier confinement, avaient déjà proposé de mettre la main à la poche pour aider le club à payer les salaires des membres du MHSC.