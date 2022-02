Ligue 1 : un PSG à la confiance retrouvée après sa victoire 3-1 face à Saint-Étienne

Une semaine après leur lourde défaite face à Nantes, les footballeurs du Paris Saint-Germain recevaient l'AS Saint-Étienne ce samedi 26 février. Pour cette rencontre aux allures de revanche, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé étaient alignés ensemble. Et le trio s'est montré particulièrement décisif. Lors d'une première période laborieuse, le PSG a une nouvelle fois pu compter sur Kylian Mbappé pour éviter une situation compliquée : sur une sublime passe de Messi, Mbappé est parvenu à égaliser juste avant la pause. Au retour de la pause, le PSG a su renverser la tendance, en enchaînant deux buts, un de Kylian Mbappé et un autre de Danilo Pereira. 3-1 au score final pour le club de la capitale, de quoi se rassurer avant le match retour face au Real Madrid, le 9 mars, en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Avant le coup d'envoi du match, les footballeurs parisiens et stéphanois ont tenu à apporter leur soutien au peuple ukrainien. Une banderole appelant à la paix a été déployée et portée par les joueurs.

Une première période laborieuse pour le PSG

Les Verts ouvert le score à la 16e minute de jeu. Profitant d'une hésitation parisienne, et notamment de Danilo Pereira, Denis Bouanga a repris la balle et marqué le premier but de la rencontre. Les Parisiens ont tout de suite tenté de repartir à l'attaque, mais les Stéphanois ont montré qu'ils avaient les clés tactiques et techniques pour les embêter.

Il a fallu attendre les dernières minutes de la première période pour que le PSG égalise, grâce à Kylian Mbappé. Le trio MMN a fait très rapidement circuler le ballon, le prenant en profondeur et se présentant face à Paul Bernardoni. Une tactique qui a donc fait ses preuves à la 42e minute. Sur une passe de Messi, Mbappé a surgi dans la surface et frappé fort et croisé. De quoi surprendre le gardien de l'ASSE et revenir au score de 1-1.

Une performance XXL de Kylian Mbappé

Si les Parisiens étaient mal embarqués en première période, au retour de la pause ils se sont montrés beaucoup plus offensifs en marquant dès les premières minutes (47'). Un doublé signé Kylian Mbappé, une nouvelle fois sur une passe de Messi. Le champion du monde français a marqué son 156e but sous les couleurs parisiennes, toutes compétitions confondues. Il vient donc d'égaler Zlatan Ibrahimovic au rang du deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Kylian Mbappé a ensuite offert, sur l'extérieur du pied droit, une passe décisive à son coéquipier Danilo à la 52e minute de jeu. Le Portugais n'avait plus qu'à conclure de la tête : 3-1.

Depuis le début de la seconde période, les Verts n'ont pu tirer qu'à deux reprises, largement dominés par les Parisiens. Il faut dire que les hommes de Mauricio Pochettino ont eu de belles occasions et notamment une frappe de Lionel Messi à la 74e minute. Sur une passe côté gauche de Neymar dans la surface, l'Argentin a tenté sa chance face à Bernardoni, mais le ballon a fini à droite du but stéphanois. À la 80e minute, Neymar a lui aussi été tout proche d'un nouveau but parisien, mais sa frappe a échoué sur le poteau.

Avec sa victoire 3-1 au score final, le PSG creuse l'écart en tête du classement de la Ligue 1. Le club de la capitale a désormais 16 points d'avance sur Nice et Marseille.