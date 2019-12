Ligue 1 - Les footballeurs lillois devront passer sur la balance au retour des vacances

Entrée, plat et dessert, les footballeurs lillois devront choisir pendant les nombreux repas de Noël. Une limite de prise de poids a été instaurée pour cette trêve hivernale. Ils ont été pesés avant les vacances et risquent des amendes en cas de kilos supplémentaires.

Lille, France

Les fêtes de fin d'année et Noël en particulier sont l'occasion de se retrouver autour de la table en famille. C'est parfois un véritable marathon d'enchaîner les repas. Pour les footballeurs lillois, il ne sera sans doute pas possible de se resservir. Les Dogues ont limite de kilos à ne pas dépasser pendant cette trêve sinon ils payeront une amende. Alors un, deux voire cinq kilos autorisés ? Le seuil est gardé secret.

La balance attend les joueurs

L'ensemble du groupe a été pesé individuellement avant le départ en vacances. "Mes joueurs doivent évidemment décompresser" admet Christophe Galiter qui prévient son effectif "il y a un entretien physique quand même à respecter." Avec le calendrier qui s'annonce déjà chargé en janvier pour le LOSC entre la Coupe de France, le championnat et la Coupe de la Ligue, pas question pour le staff de retrouver un groupe en pleine digestion.

"Ils n'ont pas de directives mes des conseils du diététicien" - Christophe Galtier

Les footballeurs lillois ont donc une limite de poids à ne pas dépasser aux retour des vacances. Ils repasseront par la case balance lundi 30 décembre lors de la reprise de l'entraînement. En cas de dépassement du seuil fixé par Christophe Galtier et ses adjoints, les joueurs devront payer une amende. "Je me permets des plaisirs" avoue Benjamin André. "Le kilo sera cher mais s'entretenir tout en restant raisonnable c'est possible" ajoute le milieu de terrain.