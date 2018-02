Toulouse, France

Cette saison en Ligue 1, les déplacements du PSG ressemblent à une tournée des Harlem Globetrotters. Partout où ils passent les stades sont combles, et Toulouse n'échappe pas à la règle. Les plus de 33000 billets pour le match ont trouvé preneurs plus de deux mois avant la date du match, et l'affiche sera la première à guichets fermés au Stadium depuis plus de 10 ans.

C'est dingue ça, deux victoires consécutives du @ToulouseFC et le Stadium sera plein pour la réception du PSG. — Bière-Gougnoux (@Biere_Gougnoux) February 5, 2018

« Neymar au Stadium, c'est pas tous les jours »

Parmi tous les joueurs, s'il y en a un que les supporters attendent particulièrement, c'est Neymar. Le Brésilien devenu cet été le joueur le plus cher du monde affole les défenses de Ligue 1 depuis son transfert, et le TFC peut d'ailleurs en témoigner. Il avait été l'un des grands artisans de la victoire 6-2 à l'aller des Parisiens (deux buts et deux passes décisives). « C'est un match de gala en quelque sorte, voir Neymar et les autres au Stadium, c'est pas tous les jours » s'enthousiasme Théo, supporter des Violets. Robert est plus nuancé à propos du Brésilien : « Oui il a beaucoup de talent, mais il en fait un peu trop, il a tendance à exagérer. Qu'il se méfie parce que chez nous il y en a qui pourraient s'en occuper... » Et l'entraîneur du Téf Michaël Debève reconnait que, comme toutes les équipes, il a mis au point un plan anti-Neymar.

Il y a toujours un plan anti-Neymar. Quand il y a un grand joueur dans une grande équipe, il faut toujours être beaucoup plus vigilant. Il y aura bien sûr des choses mises en place pour tenter de contrer ce joueur exceptionnel, capable de faire la différence individuellement et collectivement.

— Michaël Debève, entraîneur du TFC

Mais Debève et les supporters n'oublient pas que Neymar est loin d'être la seule menace qui planera sur l'Ile du Ramier ce samedi. « Neymar il dribble beaucoup, mais celui qui me fait le plus peur, c'est Cavani, il est redoutable, très précis », analyse William, un supporter du TFC venu assister, dans le froid, à un des derniers entraînements avant le choc. Edinson Cavani et ses 28 buts toutes compétitions confondues cette saison, auquel il faut aussi ajouter le jeune Mbappé, l'Argentin Di Maria ou encore Marquinhos. « Les Galactiques » résume Michaël Debève.

Edison Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, avait marqué à l'aller contre le TFC. © Maxppp - Maxppp

Le TFC veut rééditer l'exploit

« S'ils veulent vraiment jouer, ils vont nous écraser », rigole Robert qui mise sur « un nul, dans le meilleur des cas ». Même pronostic pour Théo à qui ce résultat suffirait. Il permettrait au moins au TFC, 16e, de faire tourner le compteur points et de s'éloigner encore un peu de la zone rouge. L'entraîneur Michäel Debève est forcément plus positif. Il s'appuie sur la série de deux victoires contre Troyes et à Nice, « la meilleure des préparations », et loue l'engagement d'un groupe qui s'est réveillé. « On est des grands garçons, on a pris conscience que ce qu'on faisait n'était pas productif » acquiesce Alban Lafont.

Toulouse espère donc bien infliger au PSG sa troisième défaite de la saison, après Strasbourg et Lyon. Le contexte de la rencontre pourrait aider, le match face au TFC étant pour le PSG coincé entre un match de Coupe de France à Sochaux et un 8e de finale de Ligue des Champions au Real Madrid. Si les joueurs et le coach toulousain assurent que les parisiens ne sont pas du genre à se laisser déconcentrer par ce genre de considérations, cela donne un peu d'espoir aux supporters : « Si on marque d'entrée, et qu'on met la semelle un peu haute après, ils laisseront peut-être courir étant donné qu'ils ont 11 points d'avance en Ligue 1 et le match à Madrid trois jours après » imagine Robert. Et les plus optimistes rappellent encore, comme pour se donner du courage, que la saison dernière le PSG était tombé au Stadium (2-0). Ils rêvent de nouveau à un exploit...

💬 M.#Debève

"Le Stadium sera plein et je pense vraiment que le public sera derrière nous ! Ce sera important."#TFCPSG — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 8, 2018

Le 23 septembre 2016, le TFC de Pascal Dupraz avait fait tombé le PSG au Stadium, 2-0. © Maxppp - Michel Viala

Attention aux accès modifiés pour TFC-PSG

Pour cette affiche de gala, l'Ile du Ramier va retrouver sa configuration "Euro 2016". Le pont menant au Stadium depuis le Boulevard des Récollets sera notamment fermé entre 16 heures et 19h30, toutes les informations sont à retrouver ICI.