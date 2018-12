Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux reviennent deux fois au score et accrochent le PSG (2-2)

Bordeaux, France

"Il va falloir espérer (...) qu'ils auront tous la gastro" avait plaisanté Younousse Sankharé avant le match de Bordeaux face au PSG. Ce dimanche, sur la pelouse d'un Matmut Atlantique pour une fois plein à craquer, les Girondins ont livré une partie plaisante et ont montré un vrai caractère pour revenir, par deux fois, au score. Appliqués, les Bordelais sont les premiers, cette saison, en Ligue 1, à accrocher le PSG.

Les Girondins, appliqués, n'ont jamais renoncé

Bordeaux débute bien la rencontre, s'offrant une première incursion dans la surface parisienne dès la 3e minute de jeu. Appliqués, mais pas assez précis devant le but adverse, les Bordelais ne sont que peu inquiétés, jusqu'à cette 31e minute et l'incroyable raté de Di Maria, seul face à Benoît Costil, et qui ne cadre pas. Trois minutes plus tard, Neymar ouvre le score et après intervention de l'assistance vidéo, le but est accordé (34', 0-1).

#Ligue1Conforama Le match est très brièvement interrompu. Les fumigènes allumés dans le virage Sud bordelais gênent la visibilité. #FCGBPSG#FBsportpic.twitter.com/0kYCVkbILA — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) December 2, 2018

Alors que Paris semble encore avoir la tête au vestiaire, les Girondins de Bordeaux attaquent la seconde mi-temps tambour battant et égalisent, à la 53e minute, grâce à Jimmy Briand (1-1). Mais le PSG reprend les devants grâce à Mbappé, lancé, à la limite du hors-jeu, dans le dos de Pablo (66', 1-2). Les Girondins ne renoncent pas et Cornelius, tout juste entré en jeu, ramène les siens dans le match d'une belle tête (83', 2-2).

Le film du match

9' - Jimmy Briand est un peu court pour reprendre un bon centre de Karamoh. Le ballon revient dans la surface parisienne, Areola capte sans difficulté.

22' - La frappe de Karamoh depuis l'extérieur de la surface passe à gauche des buts parisiens.

31' - Laissé seul par la défense bordelaise, Di Maria se rate face à Benoît Costil.

34' - Le but de Neymar pour le PSG est accordé après intervention de l'assistance vidéo. 0-1

42' - Neymar marque, mais le drapeau s'était levé.

45+2' - Di Maria trouve le poteau de Benoît Costil !

49' - La frappe de Plasil part bien mais est contrée in extremis par une tête parisienne.

53' - Jimmy Briand égalise pour les Bordelais ! 1-1

66' - Le deuxième but pour le PSG, signé Mbappé. 1-2.

71' - Après le poteau, Di Maria trouve la barre bordelaise sur une frappe enroulée.

83' - Andreas Cornelius ramène les Bordelais dans le match d'une belle tête ! 2-2

90' - Superbe arrêt de Costil sur une frappe contrée qui prenait le chemin des filets.

Les réactions

Très satisfait de la performance de ses joueurs, Eric Bedouet a toutefois refusé de s'enflammer, et a préféré déjà se projeter sur le match face à Saint-Etienne, ce mercredi.

