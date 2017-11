Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux à Dijon pour reprendre goût au voyage

Trois jours après avoir redressé la barre (3-0) face à Saint-Etienne, Bordeaux qui reste sur quatre déplacements infructueux, espère enfin enchaîner ce vendredi (20h45) en Bourgogne.

Deux buts marqués, neuf encaissés et un zéro pointé. Depuis leur victoire mi-septembre dans le derby de la Garonne à Toulouse, les Bordelais sont impuissants à l'extérieur. Si la fessée (6-2) reçue à Paris pèse lourd dans le bilan, ils ont enchaîné trois revers à Amiens, Rennes et Caen sur le même score de 1-0.

Pour que la victoire convaincante remportée face aux Verts ne soit pas qu'un coup d'éclat dans un automne bien sombre, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont besoin de ramener quelque chose de Bourgogne. Des Dijonnais, battus (-1) mardi à Amiens mais qui ont gagné leurs trois derniers matches à domicile.

Menu de semaine ou carte fraîcheur ?

"On doit confirmer, avance l'entraîneur. Le match de mardi a été assez abouti. C'était bien de rebondir, il était temps. On ne peut pas se contenter d'un bon match de temps en temps. Si on veut faire une série pour recoller parce qu'on a perdu un peu de terrain, il faut enchaîner contre Dijon."

Jocelyn Gourvennec : "On ne peut pas se contenter d'un bon match de temps en temps" Copier

Au delà du réveil mathématique, le succès face à Saint-Etienne a fait un bien fou au moral et aussi donné à l'entraîneur quelques pistes de réflexion. En l'absence de Nicolas De Préville et François Kamano, suspendus, Jocelyn Gourvennec a changé son système, passant avec bonheur du 4-3-3 au 4-2-3-1, et a vu les habituels "seconds couteaux, Jonathan Cafu, Valentin Vada et Alexandre Mendy faire mieux qu'assurer l'intérim.

On a donc hâte de voir si le coach continue dans son idée en envoyant un signal à ceux qui avaient plutôt baissé de pied ces dernières semaines. Où s'il revient à une formule qui lui avait quand même permis de s'installer sur le podium après sept journées.

"Ne pas banaliser la victoire et la joie qu'elle procure", c'est le message de Jocelyn Gourvennec à ses joueurs. © Maxppp - Maxppp

Il semble en tous cas bénéficier de l'adhésion d'un groupe, certes branché sur courant alternatif, mais réceptif à son discours. Mardi soir, beaucoup de joueur ont en quelque sorte dédié la victoire à leur coach, faisant référence à son discours d'avant-match.

"C'était sans doute un peu plus fort, reconnaît Jocelyn Gourvennec, parce que le moment l'exigeait. Ce n'était pas non plus une causerie que j'ai écrite 48h avant. J'ai parlé avec mon coeur et si ça a touché les joueurs, c'était le but." En espérant que le message ait porté pour la suite de la saison.

Jocelyn Gourvennec : "J'ai parlé avec mon cœur et si ça a touché les joueurs, c'était le but" Copier

Le programme de la 16ème journée

Le classement