Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux à l'épreuve de Lyon

Après Nantes et Angers, les Girondins de Bordeaux font face à leur premier poids lourd de la Ligue 1 ce vendredi, en ouverture de la troisième journée de championnat. C'est l'Olympique Lyonnais, récent demi-finaliste de Ligue des champions, qui se présente sur le terrain d'un Matmut Atlantique qui risque encore de sonner creux, avec une jauge maximale maintenue à 5.000 personnes. Pas de douzième homme pour les Bordelais pour qui la victoire serait "un exploit" assure le coach Jean-Louis Gasset. "On joue contre une équipe qui est plus forte que nous, qui a quatre fois notre budget, qui est prête physiquement. Mais dans le football, un match reste un match."

Il faut arriver à se mettre dans la tête que c'est possible - Jean-Louis Gasset

Pour le coach bordelais, qui vivra contre Lyon son troisième match à la tête de l'équipe, les Girondins doivent apprendre à "haïr la défaite" pour être meilleurs. "Pour faire un exploit, parce qu'il faut faire un exploit, il faut se dépasser (...) il faut se mettre dans la tête qu'on a une chance. Un match difficile mais on est en confiance, on a bien travaillé. C'est un étage au-dessus de ce qu'on a joué jusqu'à maintenant mais on a de l'ambition." La trêve internationale a permis de remettre à niveau physique certains joueurs, même si Pablo, qui revient d'une longue blessure, et Adli, touché musculairement, risquent encore d'être trop courts.

Une gestion d'effectif compliquée par la crise et les contrats bientôt à terme

Impossible de ne pas évoquer le coronavirus, alors que des résultats des tests dépend la tenue des matchs de Ligue 1. Les cas positifs dans la réserve des Girondins ont des conséquences sur l'équipe première. Jean-Louis Gasset explique que pour préserver ses joueurs, il ne piochera plus, pour le moment, chez les jeunes. Et il n'attend pas de renforts au mercato. "Le deal en arrivant à Bordeaux était de faire jouer l'effectif en place" rappelle-t-il. Un effectif dans lequel se pose aussi la question des contrats arrivant à terme en 2021.

C'est le cas du contrat de Nicolas De Préville, qui assure n'avoir jamais entamé de discussions pour une prolongation, que ce soit avec l'ancien directeur sportif Eduardo Macia ou avec le nouveau Alain Roche. Difficile pour l'attaquant, cadre du coach Paulo Sousa, de se projeter sur le long terme. Même si la méthode Jean-Louis Gasset semble lui plaire, et la tactique lui convenir : il a joué les deux premiers matchs de Ligue 1. "On repasse à des choses un peu plus simples, plus basiques. Il y a moins de changements tactiques surtout en cours de match (...) mais il y a beaucoup de similitudes dans le travail, sur l'exigence."