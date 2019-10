Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux à l'épreuve du LOSC

Bordeaux, France

Au sixième rang du championnat et à égalité de points avec leur adversaire lillois, les Girondins de Bordeaux veulent confirmer ce samedi leur bonne santé hors de leurs bases. Et prouver qu'ils peuvent rivaliser avec une équipe européenne. Les Girondins de Bordeaux n'ont pas encore accroché de gros gibier à leur tableau de chasse : l'OL et Montpellier ont résisté (1-1) et le leader parisien est venu s'imposer en terres girondines.

Oublier le braquage Vert

Le faux-pas à domicile face à Saint-Etienne (0-1), dans un match dominé dans les grandes largeurs, a laissé un peu de frustration dans le groupe girondin. Mais Paulo Sousa préfère oublier le résultat pour retenir tout le reste : hormis le manque d'efficacité devant les buts, "je suis fier de mes joueurs" déclare le coach, qui s'attend à un match relevé à Pierre Mauroy.

Deux matchs sans résultat positif et on peut descendre [au classement] - Jimmy Briand

Bordeaux a tout intérêt à faire un résultat à Lille, deuxième match d'un bloc compliqué : après les Dogues viendra Nantes, dauphin de Ligue 1, un déplacement à Nice puis la réception d'un Monaco en plein réveil. Les joueurs girondins en ont conscience, Lille est une étape importante pour jauger leurs progrès et envoyer un message à la concurrence. "Le championnat est tellement serré, deux matchs sans résultat positif et on peut descendre [au classement]" dit l'attaquant Jimmy Briand.

Bordeaux meilleur à l'extérieur

Les Girondins peinent à faire du Matmut Atlantique une forteresse, avec cinq points pris en autant de journées jouées à domicile. Mais à l'extérieur, Bordeaux fait coup double : avec 10 points en cinq journées, c'est même la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur...derrière l'intouchable PSG. Ils n'ont plus été battus à l'extérieur depuis la première journée de championnat et une défaite 3-1 à Angers.

Bonne nouvelle pour une attaque girondine plus performante chez l'adversaire : Nicolas De Préville est de retour pour affronter Lille. Autre bonne surprise : malgré sa sortie sur blessure contre Saint-Etienne, Laurent Koscielny est bien dans le groupe girondin.