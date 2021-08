Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux à Nice pour décoller face aux Aiglons

Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Nice ce samedi 28 août pour la quatrième journée de Ligue 1. Face à un adversaire qui n'a encaissé aucun but depuis le début de la saison, les Marine et Blanc vont tenter de décrocher un premier succès en championnat. Le tout dans un stade vide.

Ce Nice-Bordeaux a comme un arrière-goût de restrictions sanitaires. Les Aiglons vont accueillir les Girondins de Bordeaux ce samedi 28 août dans une enceinte sans aucun public. Mais, pour une fois, ce n'est pas à cause du Covid-19. La décision a été prise ce mercredi par la Ligue de Football Professionnel, après les incidents survenus pendant Nice-Marseille, dimanche.

"Malheureusement je pense qu'on s'est habitués à jouer à huis-clos", a ri jaune Vladimir Petkovic ce jeudi en conférence de presse au Haillan. Parce que si la sanction de la LFP pénalise davantage les Azuréens que les Marine et Blanc, elle vient tout de même ternir la rencontre selon le technicien suisse : "Je préfèrerais que les tribunes soient remplies avec une ambiance qui motive mes joueurs. Le côté positif là dedans, c'est qu'on va avoir la possibilité nous, les entraîneurs, de nous faire mieux entendre de nos joueurs."

Nice, c'est costaud

Les Bordelais, qui chassent toujours leur première victoire en Ligue 1, vont se frotter à une équipe qui a bien démarré avec deux succès en deux matchs (la rencontre face à l'OM n'est pour l'heure pas comptabilisée par la Ligue). Désormais sous la houlette de l'entraîneur champion de France en titre, Christophe Galtier, l'OGC Nice n'a toujours pas encaissé de but, et s'est considérablement renforcé cet été, avec les attaquants Stengs et Kluivert, ou encore le milieu de terrain Lemina.

à lire aussi Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : le style Petković commence à prendre forme

Une équipe niçoise qui défend bien, c'est l'une des qualités du management de Galtier, alors qu'en face, les Girondins ont des difficultés dans le dernier geste. "On a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de centres bien faits, mais qui n'ont pas été menés à bien. C'est là dessus qu'il faut se concentrer : la qualité du dernier geste et du dernier mouvement.", détaille Vladimir Petkovic, qui compte "exploiter toutes les possibilités quand les joueurs adverses ne sont pas positionnés dans leur 4-4-2 et exploiter leurs erreurs." Entendez par là, récupérer le ballon et partir rapidement en contre. Devant côté niçois, Kasper Dolberg, l'attaquant danois auteur de trois buts, est incertain. Tout comme Youssef Atal, le latéral international algérien.

Sans la recrue Elis à Nice

Contre Angers, c'est bien la finition qui a manqué, malgré un jeu de meilleure qualité. "Je pense qu'il nous manque encore un peu de consistance. On a fait un match solide dimanche, et j'espère que contre Nice, ce sera une confirmation. Tout le monde a vu que notre équipe a progressé, mais on a besoin de faire un match encore plus solide dans tous les secteurs de jeu", détaille Otavio. Le milieu de terrain brésilien, en forme sur ce début de saison, confie revivre après sa longue période d'absence (rupture du tendon d'Achille en janvier) : "C'est un Otavio différent aujourd'hui. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je n'avais jamais passé six mois sans jouer au foot. Mais ça me permet de passer une étape et de revenir plus fort sur le terrain pour aider mes coéquipiers".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si la réussite offensive bordelaise laisse encore à désirer, Vladimir Petkovic note toutefois un "gros point de satisfaction" : l'état d'esprit des joueurs. "Il y a un vrai groupe qui se forme. Déjà pendant les derniers matchs, j'ai vu une équipe qui respire à l'unisson, qui vit ses difficultés et ses joies ensemble. C'est le plus important : avoir un groupe qui ne lâche jamais", affirme l'ancien sélectionneur de la Suisse.

A Nice, les Bordelais devraient pouvoir compter sur leur recrue brésilienne, Fransergio. Le milieu brésilien s'est entraîné cette semaine avec le groupe et a été présenté à la presse ce jeudi, tout comme Alberth Elis, qui, lui ne sera pas du voyage sur la Côte d'Azur. L'attaquant hondurien est blessé et continue de soigner sa fracture au cinquième métatarsien du pied gauche. Il se sera pas prêt avant plusieurs semaines.