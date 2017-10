Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux affronteront Amiens au Havre

Suite aux incidents du 30 septembre dernier, la préfecture a décidé ce jeudi que les conditions n'étaient pas réunies pour que le match entre Amiens et Bordeaux du samedi 21 octobre (20h) se déroule au stade de la Licorne. Les joueurs se retrouveront sur la pelouse du stade Océane.

La LFP a officialisé, via son site internet, la délocalisation du match de la 10ème journée de Ligue 1 entre Amiens et les Girondins. Le stade de la Licorne, où évolue Amiens, est fermé depuis le 30 septembre date à laquelle une vingtaine de supporters lillois avaient été blessés après l'effondrement d'une barrière lors du derby Amiens / LOSC. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de l'accident et d'éventuelles responsabilités.

La décision, qui a été prise par la Préfecture de la Somme, a donc contraint les dirigeants du club picard à se rabattre sur le stade Océane du Havre. Celui de Caen avait également été évoqué en cas de repli forcé.