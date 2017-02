Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux assurent face à Guingamp (3-0)

Auteurs d'un match tout en maîtrise, les Bordelais ont fait le plein face à un adversaire direct aux places européennes.

La défaite face au PSG n'a donc pas été longue à digérer. Face aux bretons de Guingamp, Bordeaux a repris sa marche avant grâce à des buts de Kamano (13e), Pallois (43e) et Laborde (70e). De quoi s'affirmer encore un peu plus dans la course à l'Europe.

Kamano récite

Bordeaux a cette saison souvent été puni faute d'avoir su valider ses périodes de domination. Lors de la première période, il n'a fallu qu'une seule occasion à Kamano pour donner l'avantage aux siens. A l'inverse, Guingamp a manqué le coche plusieurs fois, Nill De Pauw trouvant toujours sur sa route un bon Cédric Carrasso.

Pallois a ensuite fait la différence de la tête sur corner pour tourner à la pause avec un avantage mérité, et bien défendu notamment par Jérémy Toulalan, auteur d'une très bonne performance au cœur du jeu. En deuxième période, Jonathan Martins Pereira a facilité la tâche des Girondins en récoltant un deuxième carton jaune, synonyme de rouge (58e). Kamano, déjà en grande forme jusque là a eu encore plus d'espaces à dévorer, et c'est sur un nouveau rush qu'il a offert le troisième but à Laborde pour tuer le match.

Bordeaux revient donc provisoirement à hauteur de la 5e place, plus que jamais en course pour décrocher un billet pour la Ligue Europa.