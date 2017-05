Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux assurent l'essentiel en ne perdant pas à Saint-Étienne (2-2)

Dans un match important pour la course à l'Europe, Saint-Étienne et Bordeaux se sont neutralisés. Le résultat n'arrange aucune des deux équipes.

Il aura fallu attendre la toute fin de la première période pour que le match se lance enfin. C'est Adam Ounas qui a ouvert le score pour les Girondins suite à un penalty généreusement accordé (42e), mais quelques minutes après, Robert Beric a ramené les siens à hauteur sur un très bon service d'Hamouma (45e). En deuxième période, Gaëtan Laborde, pour son 6e but en Ligue 1, a redonné l'avantage à Bordeaux avant que Vincent Pajot ne scelle le score (64e).

La défense a fini par céder

Ce match a fort enjeu a démarré sur un rythme faible, terni par de nombreux manques de justesse de part et d'autre. Les Girondins avaient décidé de presser fort dès l'entame, ils ont aussi profité de l'apathie des Verts. Le match s'est rééquilibré après la 20e minute, quand Saint-Étienne est enfin entré dans le match. Adam Ounas aurait pu ouvrir le score à la 38e mais sa frappe a trouvé Ruffier dans un angle fermé. Il a finalement débloqué le score cinq minutes plus tard sur penalty, accordé suite à une faute discutable de Maïga sur Lewczuk.

Seulement une erreur de concentration dans la foulée a permis aux joueurs de Christophe Galtier revenir à égalité, grâce à un but de Beric, bien lancé par Hamouma d'une passe lumineuse entre Lewczuk et Pallois. Cela faisait 4 matchs que Bordeaux et Cédric Carrasso – qui a joué son 350e match de Ligue 1 – n'avaient pas encaissé de but, ils ont tenu une mi-temps de plus avant de craquer, s'emparant au passage du record de la saison en Ligue 1 en portant la durée d'invincibilité à 468 minutes.

Bordeaux reste sous la menace de l'OM

Dans une entame de deuxième période beaucoup plus animée que la première, Bordeaux a vite repris l'avantage grâce à Gaëtan Laborde. L'attaquant à repris au deuxième poteau un ballon dévié de la tête par Jaroslav Plasil, sur un centre d'Adam Ounas. Ces deux derniers ont été préférés au coup d'envoi à Valentin Vada et François Kamano.

Cédric Carrasso a lui encore livré un très bon match. Il a multiplié les parades face à Beric (46e, 54e) et Monnet-Paquet (51e). Il n'a en revanche rien pu faire sur le deuxième but stéphanois, après un cafouillage dans sa surface, le but de Vincent Pajot a été validé grâce à la goal-line technology. Bordeaux a poussé dans les dix dernières minutes, sans réussir à faire pencher la balance de son côté. Nicolas Pallois a en revanche été exclu dans les arrêts de jeu pour un tacle trop appuyé.

Avec ce résultat Saint-Étienne (malgré un match en retard) a largement hypothéqué ses chances de revenir sur la 5e place. Bordeaux reste de son côté dans le viseur de Marseille. Les Girondins ont provisoirement deux points d'avance sur l'OM qui reçoit Nice ce dimanche soir. Avant évidemment que les deux équipes ne se rencontrent dimanche prochain au Matmut Atlantique pour ce qui ressemblera fort à une finale pour la 5e place.