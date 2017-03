Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux craquent à Monaco (1-2)

Dominés par le leader sur la pelouse de Louis II, les Bordelais ont tenu une heure avant de céder.

Cette fois, Bordeaux n'a pas à rougir. Sur la pelouse du leader de Ligue 1, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont perdu mais n'ont pas pris l'eau. Face à la meilleure attaque d'Europe, Bordeaux a cru pouvoir résister mais c'est Mbappé qui a débloqué la situation pour les siens (68e) avant que Moutinho n'enfonce le clou (74e). Rolan a redonné un brin d'espoir à Bordeaux en marquant à cinq minutes de la fin, insuffisant.

40% de possession pour Bordeaux

Les occasions les plus nombreuses ont été pour Monaco, la possession aussi (60%), mais Lemar (41e) ou encore Germain (48e) n'ont su valider la domination des leurs. Bordeaux s'est nourri des miettes, jouant les contres sans assez de justesse pour en profiter. Et malgré tous les efforts girondins, Mbappé a fait se lever Louis II en inscrivant son 10e but de la saison, bien servi par Falcao. Moutinho a ensuite inscrit un but sublime pour

Ça va être difficile d'en vouloir à Carrasso ! Quelle lunette de #Moutinho...#ASMFCGB pic.twitter.com/ulmyHs7E5B — be INUTILE (@be_INUTILE) March 11, 2017

Après avoir encaissé deux buts, Bordeaux n'a pas abdiqué mais Monaco a pu gérer sa fin de match, en pensant à son match face à Manchester City en milieu de semaine prochaine. Mais l'ASM s'est aussi fait peur en concédant un but "gag" de Rolan, bien monté au pressing sur la montée de Subasic.

C'est simplement la deuxième défaite en championnat de Bordeaux en 2017. Face au leader après avoir craqué contre le PSG, ce n'est pas infamant. Les Girondins rétrogradent à la 6e place du classement de Ligue 1. Il faudra montrer face à Montpellier (18 mars à 20h) qu'il ne s'agit que d'un accident de parcours, pour continuer à croire à l'Europe.