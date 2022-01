Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux dans l'impasse pour reporter le match face à l'OM

Les Girondins de Bordeaux se situent parfaitement dans l'un des angles morts du nouveau protocole édité par la Ligue de Football Professionnel (LFP). L'instance dirigeante a fait savoir, ce jeudi matin, que le choc face à l'OM (prévu vendredi soir) aura bien lieu car le club n'a que huit joueurs indisponibles à cause du Covid alors qu'il faut en avoir onze sur le carreau pour demander un report.

Admar Lopes, directeur sportif du club, n'est pas d'accord avec ce calcul : "On a six autres joueurs qui ont repris l'entraînement hier et qui sont toujours positifs. Pour nous, on a 14 joueurs qui ne sont pas capables de jouer un match de Ligue 1 pendant 90 minutes. C'est un manque de respect pour le club et pour la santé des joueurs." Il faut comprendre par là que les six joueurs ont des symptômes mais qu'en vertu du protocole établi par la LFP, ils ne sont pas considérés comme inaptes à jouer un match de Ligue 1. Admar Lopes assure même que certains joueurs lui ont fait par de leurs craintes de s'entraîner et de leur refus de jouer le match.

C'est un manque de respect pour le club et pour la santé des joueurs - Admar Lopes, directeur sportif des Girondins de Bordeaux

Aux côtés d'un Vladimir Petkovic laconique comme à son habitude, le Portugais continue de charger la LFP en invoquant, à l'instar de la Fédération Française de Football en Coupe de France, un manque de flexibilité par rapport à l'évolution du virus. "On est tous dans une situation d'adaptation, les clubs et les instances. Nous on le fait au quotidien, alors la Ligue doit aussi le faire. On lui demande de faire une exception pour Bordeaux. Le protocole de la Ligue n'est pas prévu pour une situation comme la nôtre." Il assure que certains joueurs n'ont même pas sept jours d'entraînement dans les pattes pour jouer le match.

Quels scénarios pour un report du match ?

Si le directeur sportif assure être encore en contact avec la Ligue pour essayer de la convaincre, il semble difficile que cette dernière revienne sur sa décision. En revanche, plusieurs possibilités existent et pourraient donner lieu à un rebondissement dans cette affaire.

On lui (Ligue) demande de faire une exception pour Bordeaux [...] Le protocole de la Ligue n'est pas prévu pour une situation comme la nôtre. - Admar Lopes, directeur sportif des Girondins

Le premier scénario concerne les tests PCR effectués par le staff médical des Girondins ce jeudi matin. Il reste désormais sept joueurs de l'effectif professionnel qui n'ont pas été touchés. Si trois d'entre eux - ce qui n'est évidemment pas à souhaiter - sont contaminés, le club sera alors dans son bon droit car il aura 11 joueurs indisponibles en raison du Covid.

Le deuxième serait celui d'un report venant... du côté de l'Olympique de Marseille ! Les Phocéens ont annoncé ce jeudi matin que cinq joueurs sont positifs au Covid. Là aussi, en suivant le protocole de la LFP, il suffit de six nouveaux cas dans les rangs de l'OM pour que le report soit envisageable. En sachant que leur coach, Jorge Sampaoli, doit aussi composer avec les absences de Jordan Amavi, parti à Nice ainsi que Pape Gueye et Bamba Dieng (CAN), le club ne devrait pas rechigner à demander le forfait si telle est la situation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le dernier cas de figure relève plutôt de la non-tenue du match que d'un report car il s'agit de la possibilité que Bordeaux déclare forfait. Interrogé à ce sujet, Admar Lopes élude à moitié le sujet. "On prendra notre décision après avoir parlé avec le coach, les joueurs indisponibles et le président Gérard Lopez." Il indique que le club devrait définitivement être fixé ce vendredi matin, soit une dizaine d'heures seulement avant la rencontre.