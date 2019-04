Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux dans la peau de l'outsider à Nîmes

Bordeaux, France

Un quart de siècle que Bordeaux n'a pas foulé la pelouse nîmoise. C'est le temps qu'il a fallu aux Crocos pour remonter dans l'élite du foot français. Et quelle remontée ! Grâce à leur efficacité devant leur public (4 défaites cette saison) et à leur mordant, les Nîmois se situent à une belle 11ème place...cinq point devant Bordeaux, 13ème depuis des semaines, et qui semble traîner comme une âme en peine dans le ventre mou de la Ligue 1. Entre ces deux équipes qui n'ont plus grand-chose à gagner, ni à perdre, cette saison, la rencontre de ce samedi (20h), qui promet d'âpres duels dans l'antre des Costières, devrait être l'occasion pour Paulo Sousa d'évaluer le niveau physique de ses joueurs, qu'il avait jugé insuffisant à son arrivée il y a un peu plus d'un mois.

La saison de Bordeaux n'est pas bonne -Toma Bašić

"La saison de Bordeaux n'est pas bonne" reconnaît du bout des lèvres le milieu de terrain Toma Basic, bien malheureux en début de saison, lorsque le club a oublié de l'inscrire sur la liste pour jouer la coupe d'Europe. "C'était difficile" dit le Croate, qui assure s'être remis de cette grosse déception et trouver ses marques. Pas toujours facile, surtout dans les phases de retour défensif. Le style Paulo Sousa est encore en phase d'apprentissage pour les joueurs, qui pêchent dans certains compartiments du jeu.

Un but sur penalty, deux sur corner...ce n'est pas possible, il faut de la concentration - Paulo Sousa

Visiblement patient, surtout avec ses jeunes pousses, le coach n'a pas caché un petit agacement au moment d'évoquer la défaite (3-0) à Saint-Etienne lors de la dernière journée de Ligue 1 : "Un but sur penalty, deux sur corner...ce n'est pas possible. Il faut de la concentration, s'améliorer." Il pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs dans son groupe, dont Jovanovic en défense "qui va faire du bien" dit le coach.

Vingt joueurs retenus pour le déplacement à Nîmes ! pic.twitter.com/807Agl070E — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 19, 2019

Paul Bernardoni ou Benoît Costil ?

"Je dois remercier Nîmes qui permet à Paul Bernardoni d'engranger de l'expérience" a déclaré Paulo Sousa, plutôt élogieux sur le gardien prêté par Bordeaux aux Crocos. Sous contrat jusqu'en 2021 avec les Girondins, Bernardoni viendra-t-il concurrencer Benoît Costil la saison prochaine ? Sur le sujet du duel à distance entre les deux gardiens, le coach est bien moins enclin à s'étendre et se refuse à parler de choix, préférant se concentrer sur le présent. "On verra à la fin de la saison", conclut-il.