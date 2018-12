Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux devraient jouer à Angers, Bedouet peste

Bordeaux, France

Après PSG – Montpellier mardi et Toulouse – Lyon mercredi, deux autres matches avaient été reportés ce vendredi. A midi, on apprenait qu’à la demande du Gouvernement princier de la Principauté, le Monaco – Nice n’aurait pas lieu. Une heure plus tard, à la demande de la Préfecture de la Loire, la LFP annonçait que le Saint-Etienne – Marseille prévu dimanche soir n’aurait pas lieu non plus.

Si la Ligue n’a pas officiellement donné de motif, les nouvelles manifestations des Gilets jaunes prévues ce samedi sont la cause de ces reports, les Préfectures souhaitant pouvoir mobiliser l’ensemble des forces de l’ordre une semaine après la flambée de violence qu’a connue la France.

Dans un souci d'équité

Alors que l’hypothèse d’un report général de la 17ème journée, suggérée dès mardi par le président de l’OL Jean-Michel Aulas au nom de « l’équité sportive », avait été soulevée, la LFP a finalement décidé, sauf revirement de dernière minute, de maintenir les six autres rencontres.

Les Girondins de Bordeaux iront donc affronter Angers samedi. « J’aurais préféré que tout soit annulé, ça nous aurait arrangés » a reconnu l’entraîneur Eric Bédouet en conférence de presse alors que son équipe disputera en Anjou son 4ème match en dix jours.