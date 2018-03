Bordeaux, qui reste sur deux matches sans victoire, espère ne pas repartir bredouille du stade Louis II où l'attend ce vendredi (20h45) une équipe monégasque qui ne peut se permettre de lâcher du lest dans son duel à distance avec Marseille.

Bordeaux a ralenti. Autoritaires et efficaces depuis début janvier avec cinq victoires en six matches, les Girondins restent sur deux rencontres sans succès. Une défaite (1-0) à Marseille et un nul (0-0) face à Nice. Pas encore de quoi rafraîchir l'atmosphère mais suffisant pour redoubler d'efforts avant un déplacement risqué en Principauté.

"On a besoin de gagner un match" a rappelé Gustavo Poyet, conscient toutefois de ce qui attend ses troupes sur une pelouse où, en championnat, l'ASM ne s'est inclinée que face au PSG (1-2).

Gustavo Poyet : "Besoin de faire un match complet et sérieux" Copier

"C'est une équipe qui marque beaucoup de buts (ndlr : 67 dont 40 à domicile) avec beaucoup de puissance sur les côtés, avertit l'entraîneur uruguayen. On a besoin de faire un match complet et sérieux."

Pas de Meïté ni de Malcom

La clé d'un match réussi ? L'équilibre à trouver entre la nécessité de bien défendre et la capacité à tenir le ballon et à faire mal l'adversaire. Ce qui avait cruellement manqué à Bordeaux lors de son dernier déplacement au Vélodrome.

Peu utilisé depuis le début de l'année, Valentin Vada aura peut-être sa chance en Principauté. © Radio France - Justine Hamon

"On y va pour faire quelque chose, assure le défenseur Paul Baysse, en balance avec Jules Koundé. Il ne faut pas se mettre de pression négative, la pression doit nous permettre de nous surpasser. La motivation, elle y sera. Ce n'est pas de la prétentieux mais on va mettre des choses en place pour les mettre en difficulté et revenir avec les trois points. C'est l'objectif."

Paul Baysse : "On y va pour faire quelque chose" Copier

Mais pour y parvenir, Bordeaux devra faire faire sans deux de ses animateurs offensifs. Malcom, qui a vu sa sanction confirmée jeudi par le CNOSF, purgera son deuxième et dernier match de suspension. Quant à Soualiho Meïté, il sera privé des retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, en raison d'un accord passé entre les deux clubs au moment d'être prêté en Gironde.

Tout point pris à Monaco, face à une ASM qui en a laissé filer deux le weekend dernier à Toulouse (3-3), aurait valeur d'encouragement avant d'accueillir successivement Angers et Rennes. Deux matches où Bordeaux devra accélérer.

Le programme de la 28ème journée

Le classement de la Ligue 1