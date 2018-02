Le match de clôture de la 26ème journée, ce dimanche à 21h, sur la pelouse d'un OM invaincu depuis mi-décembre en dira plus sur les chances de Bordeaux, en net regain de forme, d'aller chercher l'Europe.

Bien sûr, ce n'est pas sur ce match que cela va se jouer. Mais Gustavo Poyet avoue un petit frisson à l'idée d'aller passer la soirée dans le chaudron du Vélodrome. "Je me rappelle de l'ambiance de Marseille, se souvient l'ancien joueur de Chelsea, c'est un gros match pour nous. On est bien, on n'a pas d'excuses, on y va pour prendre des points."

Des points à défaut de maîtrise

Il faut dire que l'entraîneur uruguayen n'a pas encore connu la défaite. Trois matches, autant de victoires et la satisfaction de voir son équipe lever les bras à chaque fois même si elle ne maîtrise pas totalement son sujet, à l'image d'une fin de rencontre ratée face à Amiens (3-2).

Gustavo Poyet, toujours invaincu à la tête des Girondins. © Maxppp - Maxppp

Gustavo Poyet : "On est bien, on n'a pas d'excuses, on y va pour prendre des points" Copier

A Marseille, la route va s'élever. Car l'OM, freiné à Saint-Etienne (2-2) mais convaincant jeudi en Ligue Europa face à Braga (3-0), mène grand train et vise toujours la deuxième place, à la lutte avec Monaco, dernière équipe à ne pas être repartie bredouille du Vélodrome.

Deux équipes en chasse

Mais Bordeaux est aussi en chasse. Son but ? Un billet pour la Ligue Europa. Les joueurs de Gustavo Poyet y veront sans doute plus clair dans quinze jours après avoir affronté Marseille, Nice et Monaco.

"Ils sont très durs à manoeuvrer, estime le défenseur Youssouf Sabaly, mais on est très bien. On ne va pas brûler les étapes mais on sait qu'on se rapproche du haut du classement. Il faut quand même rester vigilant."

Youssouf Sabaly, le latéral droit d'une équipe girondine qui a repris confiance. © Maxppp - Maxppp

Youssouf Sabaly : "On ne va pas brûler les étapes" Copier

Les Girondins, privés de Maxime Poundjé côté gauche, vont déjà tenter de gripper la machine marseillaise dans un match que Gustavo Poyet annonce très tactique. "Il va falloir jouer tous ensemble, ne pas donner d'espaces parce que ça bouge bien, c'est difficile de défendre. mais si tu prends le ballon, alors c'est un problème pour Marseille."

Bordeaux reste sur trois succès (Troyes, Nantes, Strasbourg) à l'extérieur. Une solidité qui risque d'être mise à l'épreuve sur la pelouse d'un OM bien décidé à surfer sur sa bonne dynamique et à ne pas laisser filer Monaco.

Les résultats de la 26ème journée

Le classement de la Ligue 1