Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux corrigent Montpellier (5-1)

Les Girondins de Bordeaux ont repris leur marche avant en championnat en dominant facilement Montpellier. Le club est de retour à hauteur de la 4e place, plus que jamais en course pour une place en Coupe d'Europe.

Il ne s'agissait donc que d'un accroc. Après la défaite à Monaco le week-end dernier (1-2), Bordeaux s'est vite remobilisé pour accueillir Montpellier. Le coach héraultais, ancien adjoint de Laurent Blanc sur le banc des Girondins n'a pu que constater le nouvel élan qui anime Bordeaux. En sept minutes Rolan (25e), Sankharé puis Vada (32e,sp) ont fait basculer le match. Boudebouz a lui inscrit un penalty (47e) avant que Rolan (76e) et Malcom (90e) n'enfoncent définitivement le clou.

Tout le virage Sud, Ultramarines en tête, a profité de la fête pour rendre un hommage à Jean-Louis Triaud avec un gigantesque tifo "Merci Président".

La défense montpelliéraine aux abois

Bordeaux en avait pris 4 à Montpellier à l'aller, avec ce 5-1 les comptes sont soldés. Face à la vitesse du trio Kamano-Rolan-Malcom, la défense du MHSC a subi des trous d'air fatals sur les deux premiers buts. Le troisième but a été inscrit sur un penalty, c'est Hilton, dépassé par les dribbles de Kamano qui a commis une main dans sa surface.

Paradoxalement, c'est Montpellier qui a le plus eu le ballon (près de 60% de possession), mais Boudebouz et les siens ont rarement déséquilibré la défense bordelaise où revenaient Sabaly à droite et Lewczuk dans l'axe. Skhiri a bien cru trouver la faille mais il a été signalé hors-jeu (36e). Discutable.

Jérémy Toulalan a parfaitement assuré son rôle de capitaine. © Maxppp - Maxppp

Bordeaux revient à hauteur de Marseille

En deuxième période Bordeaux s'est contenté de gérer intelligemment. Le penalty de Boudebouz pour une main de Sankharé n'a pas perturbé la sérénité girondine. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont continué à se projeter rapidement à la récupération. Et cela a encore payé avec le dernier but de Diego Rolan et l'expulsion provoquée de Daniel Congré pris de vitesse par Adam Ounas (81e).

Cette victoire combinée au match nul de l'OM à Nantes permet à Bordeaux de recoller à la 5e place de la Ligue 1. Et Bordeaux a soigné sa différence de buts, cela pourrait se révéler décisif dans cette course à l'Europe.