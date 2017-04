Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux ne tremblent pas face à Metz (3-0)

Bordeaux a facilement dominé le FC Metz au Matmut Atlantique pour la 32e journée de Ligue 1. Notamment grâce à un trio offensif et un Valentin Vada particulièrement inspirés.

Quand les Girondins ont envie, ils sont capables de régaler leurs supporters. Difficile d'imaginer qu'il s'agissait de la même équipe il y a trois jours à peine à Angers en Coupe de France. Comme l'avait demandé l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, Bordeaux a fait preuve de beaucoup plus d'implication pour prendre la mesure de Messins peu dangereux. Malcom a ouvert le score (14e), Vada s'est chargé de l'aggraver (50e sp puis 52e) pour donner plus de relief au succès bordelais.

La "KLM" et Vada en grande forme

Le trio offensif Kamano-Laborde-Malcom s'est régalé face à Metz. S'ils ont parfois manqué de justesse dans le dernier geste, les trois attaquants ont multiplié courses, appels et dribbles pour donner le tournis à la défense des Lorrains. Et c'est Malcom qui a débloqué la situation d'une frappe du gauche, servi parfaitement par Valentin Vada.

Vada dans tous les bons coups puisque c'est lui qui s'est chargé de transformer un penalty obtenu par Malcom avant deux minutes plus tard de s'offrir un doublé, sur une passe limpide de Laborde. Bordeaux a retrouvé ses qualités du début d'année 2017 : une projection rapide et des enchaînements efficaces vers l'avant.

Un exemple de pressing défensif de nos attaquants qui amène au 3ème but des @girondins ! #FCGBFCM pic.twitter.com/tvufjwLOno — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) April 8, 2017

Le retour discret de Cheick Diabaté

Metz s'est montré beaucoup trop friable et naïf en défense pour pouvoir espérer mieux. Et pas en réussite devant, d'autant que Cédric Carrasso a multiplié les parades pour préserver sa cage. Se trouvait pourtant à la pointe de l'attaque messine un joueur qui le connait bien, son ancien partenaire Cheick Diabaté. Le Malien, actuellement prêté à Metz faisait son retour au Matmut Atlantique. Le buteur a pu s'apercevoir que sa côte de popularité était toujours intacte auprès des supporters bordelais. Des supporters un peu plus nombreux qu'à l'accoutumée, ils étaient 18935. Une ola a même parcouru le stade, lancée par le toujours aussi animé et bruyant virage Sud.

Avec cette victoire Bordeaux se retrouve provisoirement 5e et continue de mettre la pression sur ses poursuivants directs : Lyon (4e) qui a perdu à domicile contre Lorient, Marseille (6e) et St-Étienne (7e). Prochain rendez-vous à Nantes, pour un derby de l'Atlantique qui vaudra cher.