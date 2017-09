Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux passent la quatrième contre Guingamp (3-1)

Quatrième match au Matmut Atlantique, et quatrième victoire pour les Girondins de bordeaux. Samedi soir, ils ont dominé l'En Avant Guingamp, trois buts à un, grâce à des réalisations de Kamano, Mendy et Cafu.

Les deux séries en cours continuent ! En battant Guingamp, les Girondins ont enchaîné un 11e match de suite sans défaite à domicile, un 14ème sans défaite en Ligue 1... Mais, pour les poursuivre, les hommes de Jocelyn Gourvennec ne se seraient pas contentés d'un match nul face aux Bretons. Cette quatrième victoire de la saison en Ligue 1, qui les propulse à la troisième place, n'aura pas été facile à aller chercher.

Penalty arrêté par Costil

Car le match des Girondins commence par une grosse frayeur. Après seulement 90 secondes de jeu, Marcus Thuram bouge Jovanovic dans un duel, entre dans la surface, avant d'être taclé par Toulalan. M.Bastien siffle un penalty pour les Guingampais. Au ralenti, si le geste du capitaine bordelais n'est pas maîtrisé, il ne touche pas son adversaire. Heureusement, Costil met fin à tout éventuel débat en arrêtant la frappe trop molle de Jimmy Briand.

Benoît Costil stoppe le penalty de Briand © Maxppp - Maxppp

Si les Girondins reprennent ensuite la mainmise sur la rencontre, leur nouvel attaquant Nicolas De Préville n'est pas en réussite. Il ne redresse pas suffisamment une passe délicieuse de Kamano (6e), puis envoie sa demi-volée à côté (18e). Il manque même un pénalty, à peine mieux tiré que celui de Briand, après une faute de Kerbrat sur Kamano. Heureusement, le Guinéen, dans tous les bons coups, a bien suivi et ouvre le score (30e). Un but qui ne calme pas la nervosité des Girondins, avec Malcom puis Lerager qui échappent de peu au carton rouge après des tacles appuyés sur Kerbrat et Didot, ce dernier laissant même sa place sur blessure.

Encore une entame ratée

Si les Bordelais avaient globalement maîtrisé la première période, ils allaient attaquer la seconde de la même (mauvaise) manière. Et cette fois-ci Guingamp ne laisse pas passer l'occasion. 45 secondes de jeu, et après un dribble réussi sur Toulalan, Thuram décale Salibur qui marque en force. Sonnés, les Bordelais peinent à réagir, malgré une volée manquée de Sankharé, seul aux six mètres après un cafouillage sur corner (53e). Costil devait même s'employer de belle manière sur un coup franc de Salibur (63e).

A l'image de Lukas Lerager, les Bordelais ont été agressifs. © Maxppp - Maxppp

Jocelyn Gourvennec sent l'impuissance de son équipe, et la fait passer en 4-4-2 ,avec l'entrée d'Alexandre Mendy. Face à ses anciens coéquipiers, l'avant-centre est tout près de redonner l'avantage à Bordeaux (70e), mais Ikoko sauve sur sa ligne. Finalement, un simple tour de chauffe pour Alexandre Mendy. Car, cinq minutes plus tard, c'est lui, parfaitement servi par Malcom qui croise parfaitement sa frappe et marque. La fin de match est plus maîtrisée, Guingamp ne voit pas le ballon. A tel point, que, sur un dernier contre, Sankharé offre à Jonathan Cafu le but du 3-1, son premier sous les couleurs Marine et Blanche. Trois points qui ne manqueront pas de soulager les Bordelais, avant de se déplacer à Paris samedi prochain.

La fiche du match

Bordeaux 3-1 Guingamp

A Bordeaux (stade Matmut Atlantique)

Arbitre : M.Bastien

Buts : Kamano (30e), Mendy (75e), Cafu (90+3e) pour Bordeaux, Salibur (46e) pour Guingamp

Avertissements : Toulalan (2e), Pellenard (35e), Malcom (41e), Lerager (44e) pour Bordeaux, Ikoko (19e), Kerbrat (40e) pour Guingamp

Bordeaux : Costil - Sabaly, Toulalan (cap), Jovanovic, Pellenard - Otavio, Lerager (Mendy, 63e), Sankharé - Malcom, Kamano (Vada, 88e), De Préville (Cafu, 74e)

Guingamp : Johnsson - Kerbrat, Sorbon, Ikoko - Deaux, Didot (Phiri, 45e) - Salibur, Camara (Bénezet, 78e) - Thuram, Briand (cap) (Coco, 46e)