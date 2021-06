Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux innovent pour leur campagne d'abonnement

Les Girondins ont lancé leur campagne d'abonnement ce mardi en vue de la saison prochaine. En effet, les supporters retrouvent peu à peu le chemin des stades à l'image du match des Bleus hier soir face à la Bulgarie au stade de France. A partir du 30 juin, l'ensemble des tribunes seront rouvertes avec pass sanitaire et accord de la préfecture. On devrait donc rapidement revoir du monde au Matmut Atlantique.

Les abonnements de cette saison seront d'ailleurs valables pour la saison à venir. Parmi les nouveautés, les Girondins vont proposer un abonnement mensuel à 18 euros. Il y aura aussi un pack "place des champions" avec les six plus grosses affiches de la saison. Il sera défini après publication du calendrier de la Ligue 1 mais on peut déjà penser qu'il y aura dedans Paris, Marseille, Lille, Monaco ou encore Lyon. Les abonnés pourront aussi avoir accès à la Halle dans la limite des places disponibles à partir de la saison prochaine. Un espace de restauration situé tribune Est. Enfin, ils resteront bien sûr prioritaires si jamais de nouvelles jauges devaient être instituées dans les stades.

Le club tient la remplaçante de Khadija Shaw. Il s'agit de la Costaricienne Melissa Herrera. L'attaquante du Stade de Reims aura la très lourde tâche de succéder à la Jamaïcaine, sacrée meilleure buteuse de la D1 Féminine cette saison et qui va maintenant rejoindre une équipe plus huppée en Europe ou aux Etats-Unis. En trois saisons en Champagne, Melissa Herrera a inscrit 19 buts en 52 matchs. Avec les Girondines, elle disputera pour la première fois de sa carrière la Ligue des champions la saison prochaine.