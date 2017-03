Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux à l'épreuve du leader Monaco

Balayé mi-décembre par la tornade monégasque, Bordeaux a depuis redressé la barre et va pouvoir mesurer ses progrès ce samedi (16h45) sur la pelouse d'une ASM impressionnante.

Huit victoires, deux nuls. Depuis sa défaite à domicile face à l'OL (1-3), Monaco est inarrêtable ou presque sur le sol français. L'équipe de Leonardo Jardim enchaîne les succès et s'est même permis de balayer Marseille (4-1), Lorient (4-0), Nice (3-0), Metz (5-0) et Nantes (4-0) dimanche dernier. Que peut espérer Bordeaux au stade Louis II sur une pelouse une l'ASM n'a laissé filer que cinq points depuis le début de saison ? C'est tout l'intérêt d'une rencontre que les joueurs de Jocelyn Gourvennec abordent avec un mélange de méfiance et de confiance.

Seul Paris a battu Bordeaux en 2017

Si Monaco évolue dans d'autres sphères, l'équipe girondine a quand même des arguments à lui opposer. Bordeaux n'a pu que faire match nul (1-1) face à Lyon, elle a livré un match solide dans la lignée de ceux qui lui ont permis de passer de la dixième à la cinquième place du classement. A la bagarre avec Marseille et Saint-Etienne pour les strapontins à la Ligue Europa, Bordeaux aimerait faire tourner le compteur et pourquoi pas compter sur un petit relâchement d'une équipe monégasque qui recevra Manchester City quatre jours plus tard en huitième de finale de la Ligue des Champions avec un handicap de deux buts à remonter.

Pour parvenir à leurs fins, les Bordelais devront retenir les leçons du match aller mi-décembre où ils avaient été laminés (0-4) par un adversaire qui avait frappé deux fois lors des cinq premières minutes. Bordeaux devra aussi composer sans Jérémy Toulalan, touché aux adducteurs. "Un Toulalan à ce niveau, au coeur du jeu, dans ce dispositif-là, il n’y a pas beaucoup d’équivalent en France" a souligné Jocelyn Gourvennec qui dit avoir plusieurs pistes pour le remplacer – y compris en changeant de système.

Le nouveau président présent à Louis II

Stéphane Martin, le successeur de Jean-Louis Triaud à la présidence des Girondins. Fraichement intronisé, il effectue donc son premier déplacement et espère voir les Bordelais faire bonne figure. "Je veux montrer qu'on a progressé, qu'on est capable de faire mieux qu'en décembre dernier" explique le coach Jocelyn Gourvennec. Pour le gardien Cédric Carrasso : "il y a toujours de l'excitation avant de disputer ce genre de match". Et Carrasso de conclure, plein d'ambition : "On sera déçu si on ne ramène rien de ce déplacement".

