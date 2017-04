Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux laissent passer leur chance et s'inclinent à Nice (2-1)

Malgré l'ouverture du score superbe de Gaëtan Laborde, les Girondins ont craqué à l'Allianz Riviera face au 3e de Ligue 1. Une occasion manquée de profiter des résultats favorables sur les autres pelouses.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Girondins de Bordeaux avec le but de Gaëtan Laborde (9e). Mais les Niçois, sans s'affoler sont revenus grâce à un penalty de Balotelli (16e) et une frappe canon d'Eysseric (27e).

Bordeaux a trop gâché

Bordeaux a subi dans les premières minutes de la rencontre, le but exceptionnel de Gaëtan Laborde, son 5e de la saison, intervient contre le cours du jeu. Et la domination Niçoise (plus de 60% de possession en première période) a fini par payer, d'abord grâce à un penalty accordé après une faute (discutable) de Toulalan sur Souquet. Puis en récupérant un ballon perdu par Vada, bien exploité jusqu'à la frappe lourde d'Eysseric.

Une fois mené Bordeaux a réagi, Le Marchand a failli propulser le ballon dans ses propres filets (34e). Et le gardien niçois Cardinale a du s'employer pour repousser la reprise à bout portant de Vada (36e). Mais globalement les Girondins ont manqué de précision, notamment sur les coups de pied arrêtés particulièrement mal exploités.

Les Girondins n'en profitent pas

Les intentions bordelaises se sont encore plus affirmées en deuxième période, mais cette fois c'est la finition qui a fait défaut. François Kamano à moins d'un mètre de la cage de Yoan Cardinale a expédié le ballon au-dessus des filets (56e), avant de rater une nouvelle fois le cadre en position idéale quelques minutes plus tard (66e). Trop pour mettre fin à l'invincibilité à domicile des Niçois cette saison.

Au final Bordeaux a plus tiré, et plus cadré que son adversaire, mais ça n'a pas suffi. Occasion manquée pour les Girondins d'affirmer leurs ambitions dans la course à l'Europe. Après les matchs nuls de Marseille contre Dijon (1-1) et de Lyon à Rennes (1-1), les Girondins toujours 6e auraient pu mettre la pression sur leurs adversaires directs. Il faudra repasser.