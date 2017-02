Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux à Lille pour garder le rythme

Revenus se mêler à la lutte pour les places européennes grâce à un début d'année réussi, les Bordelais ne doivent pas baisser le pied à l'occasion de ce voyage ce samedi dans le Nord (20h) pour conserver cette dynamique positive.

Surtout, ne pas se relâcher. Les Girondins de Bordeaux n'ont pas connu la défaite en 2017, hormis contre le PSG par deux fois (en Coupe de la Ligue et en championnat, à chaque fois à domicile). 14 points pris sur 21 possible, une moyenne tout à fait honorable qui témoigne des progrès bordelais, souligneés dès qu'il le peut l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Une belle dynamique qui permet aux Girondins (7e avec 39 points) de revenir au contact avec la 5e place, et donc d'une place d'européen. Il s'agit maintenant de ne pas flancher face à une équipe en reconstruction (14e, 29 pts) qui reste sur deux défaites à domicile.

Bordeaux reste sur deux succès à l'extérieur

Plus la saison avance et plus l'équipe bordelaise a des certitudes, une évidence pour une équipe jeune, que Jocelyn Gourvennec façonne depuis maintenant un peu plus de six mois. En témoigne une régularité plus grande, ainsi, Bordeaux reste sur deux succès logiques à Caen (4-0) et Nancy (2-0), des équipes à la lutte avec le LOSC dans la 2e moitié de tableau. Les Girondins ont aussi maintenant plus de réussite face aux buts (7 inscrits sur les 3 derniers matchs), et le trio offensif "KML",Kamano-Laborde-Malcom, est en pleine confiance. Jérémy Ménez lui se tient prêt

[Stats📈]: La KLM c'est 23 buts et 9 passes décisives au total . En 2017, c'est 79% des buts et 57% des passes décisives des @girondins ! pic.twitter.com/gpHAS6YJ39 — Girondinstats (@Girondinstats) February 20, 2017

Du côté des absents, Youssouf Sabaly et Diego Rolan sont toujours trop justes pour postuler alors qu'Igor Lewczuk est apte, et qu'un choix de riche se pose pour l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, avec la très bonne forme de la charnière Pallois-Jovanovic. Au milieu, Jérémy Toulalan a retrouvé un volume de jeu très intéressant alors que Jaroslav Plasil pourrait retrouver une place de titulaire après avoir démarré sur le banc face à Guingamp.

Un LOSC difficile à décrypter

Mais Bordeaux se méfie de ces Lillois. Déjà parce qu'en décembre dernier, alors qu'il venaient de battre Caen, ils étaient venus s'imposer au Matmut Atlantique (1-0). Tiens tiens, le LOSC reste sur un succès 1-0 à Caen, les Girondins sont prévenus. Les Lillois ont aussi accueilli lors du mercato hivernal pas moins de 7 recrues, avec la nécessité de trouver le liant indispensable à leur intégration. On sait le club du Nord ambitieux depuis le rachat du club par l'investisseur hispano-luxembourgeois Gérard Lopez au cœur de cet hiver avec l'annonce de l'arrivée, cet été, de Marcelo Bielsa sur le banc des Dogues. Franck Passi joue donc l'intérimaire, une situation qui interpelle Jocelyn Gourvennec : "Il y a un entraîneur aujourd'hui non ? Je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir d'entendre ça, je ne sais pas quel effet ça peut avoir sur les Lillois. En tout cas nous on va préparer ce match pour aller gagner là-bas". De son côté Franck Passi se veut rassurant : "Pour moi ce n'est pas un problème qu'on me parle de Bielsa. Je reste focalisé sur l'essentiel : être performant pour prendre le plus de points possible [...] Je suis venu pour 13 matches avec un objectif bien précis, que cette équipe se maintienne".

Valentin Vada avant le match des @girondins au @losclive : "avec le changement d'entraîneur, certains de leurs joueurs veulent se montrer" pic.twitter.com/JYUWd8sIYo — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 23, 2017

Bordeaux se concentre donc sur sa propre performance et sait qu'une victoire – ou au moins un point – lui permettra de rester au contact de ses concurrents pour l'Europe. Même si Gourvennec assure ne pas en avoir fait un leitmotiv : "Dans ma tâche, j'essaye de me focaliser tous les jours sur les aspects du jeu et de la progression de l'équipe. Je n'ai pas dans mon discours « l'Europe, l'Europe, l'Europe », ce sera pour moi une conséquence de ce que l'on sème aujourd'hui. On pourra le récolter en fin de saison, mais avant de penser à la récolte, je préfère penser à semer".