Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux maîtrisent Bastia (2-0)

Dans un match dans un premier temps cadenassé par une équipe corse sur la défensive, Bordeaux a fait la différence grâce à Malcom et Sankharé. Les Girondins reprennent la 5e place à Marseille - et la 4e à Lyon - dans la course à l'Europe.

Brouillons en début de match puis plus impliqués, les Girondins de Bordeaux ont pris le meilleur sur la lanterne rouge de la Ligue 1 grâce à des buts de Malcom (55e) et Sankharé (69e). La réorganisation décidée par Jocelyn Gourvennec à la pause a créé le déclic qui a fait basculer la rencontre.

D'abord laborieux

Laborieuse est le mot qui colle le mieux à la première mi-temps des deux équipes. Les Girondins ont eu la possession mais aussi beaucoup de mal à faire sortir l'équipe bastiaise. Sur coup-franc Malcom aurait pu débloquer la situation, mais sa frappe directe a trouvé le petit filet de Leca (18e). Lewczuk a lui manqué le cadre de la tête (41e).

Gaëtan Laborde ne s'est pas économisé face à la défense bastiaise. © Radio France - Justine Hamon

En fin de première période, Bastia, en contre, a bien failli surprendre Bordeaux, mais Nicolas Pallois s'est interposé pour contrer une frappe de Coulibaly (45e).

Heureusement que Coulibaly a pris le temps de boire un café et fumer une clope avant de tirer sinon ça pouvait faire mouche #FCGBSCB — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) April 22, 2017

Le pari offensif de Gourvennec à la mi-temps

Pour tenter de faire basculer le match, Jocelyn Gourvennec a décidé à la mi-temps de sortir Lewczuk pour faire entrer Diego Rolan. Avec Jérémy Toulalan replacé dans l'axe de la défense et organisée en 4-4-2, l'équipe girondine s'est montrée plus pressante et plus dangereuse sur la cage de Jean-Louis Leca. La délivrance est venue de Malcom, bien servi dans la profondeur par Younousse Sankharé. Sankharé à la conclusion du deuxième but, avec à l'origine un coup-franc frappé par Malcom et remis de la tête par Pallois. Bordeaux a ensuite géré la fin de match en profitant de l'expulsion d'El Kaoutari (75e, deuxième carton jaune).

Avec ce succès, Bordeaux repasse devant l'OM, freiné à Nancy vendredi soir (0-0) et monte temporairement à la 4e place devant Lyon (deux matchs en moins). Le score du soir permet aussi aux Girondins d'égaler la différence de buts des Marseillais (+10) qui pourrait être décisive en cas d'égalité au classement. Autant de bénéfices qu'il faudra faire fructifier dans une semaine à Dijon.