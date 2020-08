Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux maîtrisent leur sujet à Angers (0-2)

Compacts et solides défensivement, les Bordelais se sont logiquement imposés ce dimanche au stade Raymond Kopa grâce à Maja et Basic. Leur saison est lancée.

Josh Maja, auteur du premier but, félicité par ses coéquipiers.

Avec deux changements dans son onze de départ (Benito et Oudin à la place de Poundjé et Zerkane), Jean-Louis Gasset avait choisi la continuité.

Sur la pelouse glissante du stade Raymond Kopa, Bordeaux a su, comme le weekend précédent, se montrer solide défensivement, bien regroupé autour du duo Koscielny-Baysse.

Koscielny impérial, Otavio précieux, Basic indispensable

La différence ? Les Girondins ont bien mieux remonté les ballons grâce notamment à l’abattage d’Otavio et à l’activité de Basic.

Après avoir fait briller leur ancien coéquipier Paul Bernardoni dans le but angevin, Bordeaux a réglé la mire et frappé deux fois en trois minutes. D’abord par Maja sur une remise de Koscielny suite à un corner de De Préville (0-1, 25ème). Dans la foulée par Basic, opportuniste sur un ballon qui lui était revenu par miracle dans les pieds. En 45 minutes, les Girondins ont cadré leurs cinq tentatives et trouvé deux fois le chemin des filets.

Et si les Bordelais ont reculé après la pause, s’ils ont manqué le troisième but synonyme de break définitif, ils ont rendu une copie très propre. Avec quatre points au compteur, ils vont pouvoir profiter pleinement de la mini-trêve pour monter physiquement en régime et peaufiner les automatismes avant le premier choc de la saison au Matmut Atlantique. Ce sera le 11 septembre face à Lyon en ouverture de la 3ème journée.

Les réactions