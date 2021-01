Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux obtiennent une baisse d'1,6 million d'euros du loyer du stade

Bordeaux Métropole va faire un geste pour aider financièrement les Girondins de Bordeaux. La situation est très délicate pour le club bordelais, comme pour l'ensemble des clubs de Ligue 1, avec la crise sanitaire qui impose le huis clos pour les matches et la défaillance de Mediapro pour les droits télé. La métropole doit donc voter la semaine prochaine, un allègement d'1,6 million d'euros sur le loyer du stade Matmut Atlantique.

Cette somme représente un peu plus de 40% du loyer annuel que les Girondins de Bordeaux doivent verser à Bordeaux Métropole. C'est moins que ce que demandait Frédéric Longuépée, le PDG du club. Il souhaitait un effort pour la saison dernière qui a été stoppée après 28 journées de championnat. Et un autre pour la saison en cours puisqu'aucun match n'a pu accueillir de public. La situation est d'ailleurs amenée à se prolonger a priori encore un moment, voire jusqu'à la fin de la saison. Frédéric Longuépée réclamait notamment un étalement des paiements sur plusieurs mois. Il a donc été en partie entendu. Alain Anziani, le président socialiste de Bordeaux Métropole, affirme comprendre que "la situation est difficile pour les Girondins qui n'ont aucune recette avec le stade vide". Il dit reconnaître que "l'économie du contrat est perturbée". L'allègement de loyer d'1,6 million sera donc proposé au vote lors du prochain conseil dans une semaine, vendredi 29 janvier. La somme correspond selon Brigitte Bloch, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des grands équipements, "au pro-rata des matches qui n'ont pas pu se jouer entre mars et mai 2020".

"Il n'y a pas eu d'usage du stade à cette période", poursuit Brigitte Bloch. En revanche, le huis-clos n'est pas pris en compte par la métropole. "Ce n'est pas la responsabilité du stade, explique-t-elle, puisque les matches se tiennent". La demande d'étalement des paiements a également été prise en compte. Les discussions à ce sujet se poursuivent entre la métropole et les Girondins. "Mais on leur a dit oui sur le principe", prolonge Brigitte Bloch, élue société civile à Bordeaux sur la liste de l'écologiste Pierre Hurmic. "Les écologistes sont capables de différencier le sujet du stade proprement dit, affirme-t-elle, d'un accompagnement du club des Girondins, au titre de la solidarité comme nous le faisons pour de nombreuses autres entreprises".

Chaque année, dans le cadre du partenariat public privé sur le stade Matmut Atlantique, Bordeaux Métropole reçoit 3,85 millions d'euros de la part des Girondins mais également 4,6 millions de la part de SBA (Société Bordeaux Atlantique), gestionnaire du stade, dans le cadre de ce que l'on appelle les recettes garanties. Selon nos sources, la société pilotée par Fayat et Vinci n'a pas demandé de réduction de sa facture à la métropole. En revanche, elle discute toujours avec les Girondins de la reprise de la gestion du stade directement par le club.