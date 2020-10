Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux officialisent l'arrivée d'Hatem Ben Arfa

Un joueur libre, au talent indéniable, mais en manque de rythme : les Girondins de Bordeaux ont recruté mercredi 7 octobre Hatem Ben Arfa, ancien de l'OM ou encore du PSG. La solution pour dynamiter le milieu et l'attaque ?

Les Girondins de Bordeaux ont traversé le mercato estival sans enregistrer la moindre arrivée. C'est finalement deux jours après la fermeture du marché des transferts, mercredi 7 octobre, qu'un joueur a été officialisé : Hatem Ben Arfa, sans club, était libre de signer sans avoir à respecter la date limite du mercato. Pour Bordeaux, actuel neuvième de Ligue 1, l'ancien de l'équipe de France est un pari à moindre coût. S'il parvient rapidement à se mettre dans le rythme, le technique et polyvalent milieu de terrain, qui peut jouer attaquant, pourrait réveiller une animation offensive girondine à la peine depuis le début de saison.

Bordeaux est son sixième club en Ligue 1

Du talent, Hatem Ben Arfa en a. "C'est un créateur, un génie du football" dit le coach girondin Jean-Louis Gasset. Sur le papier, le profil parfait pour à la fois renforcer un milieu de terrain girondin réduit, et dynamiter une attaque peu inspirée depuis le début de la saison. Autre avantage, Hatem Ben Arfa, 33 ans, connaît très bien la Ligue 1. Il est passé par les plus grands clubs du championnat : Lyon, l'OM, le PSG, Nice et Rennes, où il avait enchaîné les matchs lors de la saison 2018-2019.

Des interrogations demeurent sur le niveau physique d'Hatem Ben Arfa. Il a très peu foulé les terrains depuis un an. A Valladolid (Espagne), où il n'est resté qu'une demi-saison tronquée par l'épidémie de coronavirus, il n'a joué que 5 petits matchs. Il aura sûrement besoin d'un peu de temps pour se mettre dans le rythme. Parfois inconsistant, l'ancien international français (15 sélections), qui fait partie de la même talentueuse génération que Karim Benzema, a aussi son caractère.

Les Girondins, qui le récupèrent sans avoir à payer d'indemnités de transfert, ne lui mettront pas la pression. Pour Hatem Ben Arfa, c'est peut-être la situation idéale pour prouver qu'à 33 ans, il en a encore sous les crampons.