Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux encaissent une nouvelle victoire à Marseille

Marseille, France

Un rythme mou... Pendant plus de 90 minutes, les Girondins n'ont pas su s'imposer dans les duels importants face aux Marseillais. Il leur a manqué la justesse technique et la rapidité. En infériorité numérique dès la 24e minute, les Girondins se sont laissés manger à la sauce phocéenne et encaissent une nouvelle défaite, 1-0, et prennent la 12e place de la Ligue 1. L'OM elle reprend le goût de la victoire et remonte à la 7e place.

Les Girondins ont pourtant de belles intentions avec toujours cet objectif de la Ligue Europa. Mais après cette nouvelle défaite, la troisième d'affilée, cela devient compliqué. Prochain rendez-vous pour les Girondins, et un de taille avec un déplacement samedi chez le leader de la Ligue 1, le PSG.

Un grand Costil et un centre girondin mou

Un match qui s'est déroulé dans une ambiance assez bizarre, face à un grand vide dans le stade Vélodrome. Les deux équipes ont en effet été privées de supporters ce mardi soir : après les incidents fin janvier lors de la rencontre OM-Lille, l'Olympique de Marseille a été sanctionnée par un huit clos.

Surréaliste cette ambiance pic.twitter.com/bda1Qz9n8G — Tony Selliez 🎙 (@TSelliez) February 5, 2019

Les Girondins de Bordeaux se sont montrés timides durant cette première période. Des Girondins réduits à dix dès la 25e minute de jeu : après un méchant tacle non maîtrisé sur le Marseillais Lucas Ocampos, Samuel Kalu a écopé d'un carton rouge.

Pendant toute la première période, les occasions ont manqué, tout comme la justesse technique. Les joueurs marseillais ont rapidement investi la moitié de terrain girondine qu'ils n'ont que brièvement quitté. Jimmy Briand a bien tenté quelques occasions, mais à chacune de ses interventions dans la partie du terrain phocéenne, réponse immédiate des Marseillais qui récupèrent le ballon et le renvoient en surface. Sans compter la mésentente entre Jimmy Briand et Andreas Cornelius à la 12e minute : les deux attaquants se gênent juste devant le but, perdant ainsi le ballon, pour une nouvelle occasion manquée. Bref, le centre girondin n'a jamais pas su prendre le temps de construire ses actions.

Il a fallu attendre la 42e minute, juste avant la pause pour l'ouverture du score, avec un avantage marseillais. Sur un corner de Bouna Sarr, Valère Germain reprend la balle qu'il dévie sur Boubacar Kamara. Le défenseur de l'OM marque alors d'une tête à bout portant, contre laquelle Costil n'a pas pu grand-chose. Mais les Girondins de Bordeaux échappent au pire, grâce à un homme... Benoit Costil qui tient face aux tirs des Marseillais. A la 30e minute, le capitaine girondin réalise une belle parade face à une tête d'Hiroki Sakai. Autre joli dégagement de Costil, quelques minutes plus tard. Alors que Valère Germain envoie un ballon dans l'axe, Costil détourne de la pointe pointe du pied le ballon.

Peu de prises de risque en seconde période

La mi-temps n'a pas réveillé les Girondins. Dès les premières minutes de cette seconde période, les Marseillais, en supériorité numérique remettent le pied sur le ballon. Des Marseillais laissés totalement libres sur les côtés, les Girondins se concentrant sur l'axe. Les Bordelais prennent alors peu de risque et se montrent sans envie. Ils ratent deux grosses occasions : d'abord à la 57e minute, avec le ballon enroulé par Kamano qui finit sur la barre transversale et ensuite à la 90e minute lorsque de Préville, à peine rentré, réalise une belle frappe, mais elle finit dans les bras de Mandanda.

Le film du match

93' Les Girondins, logiquement, sont défaits par les Marseillais. 1-0

91' Sarr marque, mais hors-jeu, son but est refusé par l'arbitre, aidé par la VAR

90' La frappe de De Préville était bien partie, mais Mandanda sauve l'OM

88' Sankharé écope d'un carton jaune après une charge sur Amavi.

88' Troisième et dernier changement pour les Girondins de Bordeaux. Nicolas de Préville remplace Otavio.

76' Carton jaune pour Otavio, sanctionné pour une faute sur Ocampos. Lopez au coup franc réalise le premier tir cadré de la rencontre, mais c'est sans compter Costil qui parvient à dégager le ballon.

71' Nouveau changement girondin. Toma Basic rentre à la place de Jaroslav Plasil

61' Nouvelle sanction pour les Phocéens. Sanson prend un carton jaune après une faute pour un coup de coude sur Sankharé.

57' Les Girondins ont raté une belle occasion, avec cette première mise en danger des Marseillais en seconde période. Kamano enroule ballon que Sakai dévie. La balle finit sur le haut de la barre transversale.

54' Faute de Sakai sur Kamano, resté au sol. Après un temps de réflexion, l'arbitre sort le carton jaune pour sanctionné ce tacle maladroit.

42' Costil ne peut rien contre Kamara. Sur un coup de pied arrêté, le défenseur marseillais ouvre le score sur une belle tête. 1-0 juste avant la pause.

37' Costil est encore présent. Il renvoie un ballon du bout du pied.

30' Grand Costil ! Le gardien bordelais dégage une tête de Sakai

24' Méchant tacle non maîtrisé de Kalu sur Ocampos. L'arbitre sort le carton rouge, Kalu est donc expulsé en pleine première période.

12' Cornelius et Briand se gênent et perdent la balle juste devant le but phocéen.