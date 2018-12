Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux ont craqué face à Amiens (1-1)

Yann Karamoh (c.) face aux Amiénois Régis Gurtner et Prince Gouano.

Bordeaux, France

Depuis presque deux mois et sa défaite à domicile face à Nice (0-1), Bordeaux n'a plus perdu un match. Une bonne dynamique entretenue par les Girondins face à Amiens, ce dimanche, même si le match nul (1-1), évitable, a un petit goût de regret, face au 17e de Ligue 1 et avec un but encaissé dans les dernières minutes.

Bordeaux n'a pas su se mettre à l'abri

Peut-être fatigués par leur saison marathonienne, les Girondins de Bordeaux n'ont pas attaqué leur 30e match depuis août pied au plancher. Si les hommes d'Eric Bedouet ont pris le jeu à leur compte et ont concrétisé leur domination par Kalu à la 23e minute (1-0), ils ne sont rentrés au vestiaire qu'avec ce but d'avance. Pas suffisant face à des Amiénois au bord du gouffre, pour qui une défaite signifiait la place de barragiste.

La première alerte sur le but de Benoît Costil, détournée par le gardien bordelais de la poitrine, a lieu en toute fin de première mi-temps. L'égalisation amiénoise est elle tombée en fin de match, alors qu'on sentait les Girondins sur le point de craquer (87e, 1-1). Ce match nul concédé dans les derniers instants à domicile va sûrement laisser quelques regrets aux Girondins de Bordeaux, toujours dans le ventre mou du classement, et qui vont désormais bénéficier de congés prolongés. Reprise début janvier 2019.

