Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux ont deux semaines pour se refaire une santé

Au bord de la crise sportive après leur nouvelle défaite face à Montpellier (2-0), les Girondins ont maintenant 15 jours pour se refaire une santé et surtout, se vider la tête. Car si face aux Héraultais, les Bordelais ont cette fois-ci mis le minimum syndical, l'état d'esprit comme dirait leur entraîneur, ça n'a pas suffi. Le défenseur brésilien Pablo le reconnait, cette nouvelle défaite, la troisième en quatre matchs, fait mal à la tête.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : la méthode Coué pour relativiser après la défaite 0-2 face à Montpellier

Les Girondins doivent donc profiter de la trêve internationale pour faire le vide. Il va falloir aussi resserrer ce groupe pour Jean-Louis Gasset. Ça devient urgent car entre les petits groupes dans le vestiaire, les nombreux joueurs en fin de contrat et ceux qui ont déjà la tête ailleurs, cette équipe pourrait vite exploser et lâcher. Et là pour le coup, ce serait très inquiétant alors qu'il reste les trois quart du championnat à jouer.

Mais lors de cette thérapie de groupe, il faudra faire sans les internationaux. Si les Girondins ne brillent pas sur le terrain ces dernières semaines, de nombreux joueurs sont encore appelés en sélection. Six au total. Costil avec la France, Benito avec la Suisse, Basic pour la première fois avec la Croatie, Sabaly avec le Sénégal, Ui-Jo Hwang avec la Corée du Sud et Bessilé avec le Togo.

Généralement, le club sont plutôt heureux de voir leurs joueurs rejoindre leur sélection respective mais là, Jean-Louis Gasset aurait sûrement bien aimé les garder sous la main pour travailler. C'est le moment d'ordre dans le vestiaire aujourd'hui en ces temps difficiles. Se réfugier dans le travail. Le prochain match, lui, n'est prévu que le 20 novembre contre Rennes.