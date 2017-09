Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux peuvent-ils conserver leur invincibilité à Toulouse ?

Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Toulouse ce vendredi (20h45) en match d'ouverture de la 6ème journée de Ligue 1. La ville rose ne réussit pas aux Bordelais. Les Marines et Blancs n'y ont plus gagné depuis 2009 et restent sur deux lourdes défaites au Stadium.

La 6ème journée de ligue 1 démarre ce vendredi soir à 20h45 avec le déplacement des Girondins de Bordeaux à Toulouse. C'est le derby de la Garonne entre les Marines et Blancs, actuellement 5èmes du championnat et les Toulousains qui pointent à la 9ème place.

Le déplacement dans la ville rose n'a pas réussi aux hommes de Jocelyn Gourvennec les deux dernières saisons puisqu'ils y ont été sèchement battus à deux reprises : 4 à 0 en 2015 et 4 à 1 en 2016. Il faut même remonter à décembre 2009 pour trouver trace d'un succès bordelais sur la pelouse du Stadium.

Arrêter d'empiler les nuls à l'extérieur

Cette saison sera-t-elle la bonne ? Peut-être car Bordeaux n'a plus perdu en championnat depuis avril dernier et un déplacement à Nice. Ensuite parce que l'équipe reste sur un match très moyen (0-0) à Lille. Le 3ème nul à l'extérieur de la saison mais un nul au goût de défaite tant les Bordelais se sont montré brouillons et approximatifs. Jocelyn Gourvennec n'a pas aimé. Il l'a fait savoir à ses joueurs et attend une réaction sur une pelouse où les Girondins s'étaient sérieusement fait bouger il y a un an.

Après le nul tristounet ramené de Lille, Jocelyn Gourvennec espère voir ses Girondins plus conquérants. © Radio France - Justine Hamon

La semaine dernière les girondins sont allés faire match nul 0 à 0 à Lille, pendant que Toulouse obtenait le même résultat à Troyes. Ce vendredi soir il va falloir "relever le défi physique et être présent dans les duels" prévient l'entraîneur de Marines et Blancs Jocelyn Gourvennec. L'entraîneur estime son groupe mieux armée pour rivaliser dans le domaine physique. A Bordeaux donc de garder sa solidité actuelle et d'y ajouter la justesse et l'efficacité nécessaire pour arrêter d'empiler les nuls à l'extérieur.

C'est vrai que l'année dernière on s'est fait bouger à Toulouse mais nous arrivons cette fois-ci avec une équipe qui peut répondre à un tel défi physique Jocelyn Gourvennec

Le programme de la 6ème journée de Ligue 1

Le classement