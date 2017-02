Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux renversants à Lille (3-2)

Dans un match un peu fou Bordeaux a vite ouvert le score puis s'est retrouvé mené en deuxième mi-temps avant finalement qu'Adam Ounas ne délivre les siens en fin de rencontre.

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec, même s'ils se sont fait peur, confirment qu'ils aiment bien voyager. Ils signent leur 5e victoire de la saison à l'extérieur grâce à Adam Ounas, double buteur décisif en fin de match (78e et 82e).

Avant cela Vada avait ouvert le score (16e) et Bordeaux gérait bien son affaire, jusqu'aux deux buts concédés en deux minutes par De Préville (66e, sp) et Eder (67e). Lille a fini à neuf après les deux cartons rouges reçus (deux jaunes à chaque fois) par Palmieri (80e) et Mavuba (90e +1).

Ounas enfin décisif

Bordeaux a payé pour le savoir cette saison, mieux vaut se mettre à l'abri dans un match, pour ne pas le regretter. Et pourtant les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont failli se faire piéger au stade Pierre-Mauroy. Les Girondins ont maîtrisé les débats durant une heure, en ouvrant logiquement le score, mais sans enfoncer le clous alors que Kamano (22e) et surtout Vada (49e) en ont eu l'occasion.

Lille n'a pas cadré une frappe de la première période mais a montré tout son opportunisme en marquant deux fois en deux minutes. D'abord sur penalty à cause d'une faute de Jovanovic, puis grâce à Eder, dont la frappe contrée a trompé Carrasso.

Première fois depuis la saison 2014-15 (J29-J30) qu'un coach girondin aligne consécutivement la même compo au coup d'envoi.#LOSCFCGB — scapulaire.com (@scapulaire_com) February 25, 2017

Fin de match tendue

Heureusement, Adam Ounas est sorti de sa boîte, il a inscrit ses deux premiers buts de la saison. Son entrée, et celle de Jérémy Ménez (passeur sur le 2e but, à la récupération sur le 3e) ont enfin apporté ce supplément à Bordeaux. L'atmosphère s'est ensuite tendue, les Lillois réclamant un deuxième penalty pour une main (discutable) de Contento, à tel point que Rio Mavuba a écopé de deux cartons jaunes en très peu de temps, laissant ses partenaires à neuf.

Bordeaux poursuit sa belle année 2017, et pointe désormais provisoirement à la 5e place de la Ligue 1. Les Girondins sont 3e en regardant le classement à partir de la 20e journée, seuls à pouvoir suivre le rythme de Monaco et du PSG. Une belle forme à confirmer dès mardi soir, en 8e de finale de Coupe de France, au Matmut Atlantique face à Lorient.