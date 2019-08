Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux se donnent de l'air à Dijon, grâce aux recrues (0-2)

Bordeaux, France

Une défaite à Angers pour commencer, un match nul à la maison qui avait donné lieu à quelques regrets...il a fallu attendre la troisième journée de Ligue 1 pour voir les Girondins de Bordeaux décrocher 3 points, sur le terrain de Dijon (0-2).

Hwang, Benito : les recrues décisives

Après un début de match poussif, Bordeaux marque sur sa première occasion franche. Recruté cet été, Hwang Ui-jo inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et ouvre son compteur en Ligue 1 d'une frappe enveloppée (12e, 0-1). Le Sud-Coréen manque de s'offrir un doublé quelques minutes plus tard mais son tir frôle le poteau.

C'est un soir de premières pour Bordeaux puisqu'au retour des vestiaires, une autre recrue se signale : sur le premier corner de la seconde période, le défenseur Loris Benito place une jolie volée en pleine surface dijonnaise (47e, 0-2). Bordeaux domine sans briller et gère tranquillement la fin de match, face à des Dijonnais incapables d'apporter le danger sur le but de Benoît Costil.

Benoît Costil, une 300ème fort tranquille

Le gardien girondin fêtait face à Dijon son 300ème match en Ligue 1. Peu sollicité par l'attaque dijonnaise, le portier a passé une soirée très tranquille. L'unique tir dangereux intervient dans le temps additionnel (94e). D'une belle claquette, Benoît Costil préserve son but et garde pour la première fois de la saison sa cage inviolée. 300ème réussie pour le troisième gardien de Ligue 1 en activité ayant disputé le plus de matchs, après Stéphane Ruffier et Steve Mandanda. La soirée risque d'être plus mouvementée lors du prochain match, avec un déplacement à Lyon.