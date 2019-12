Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux trop justes à Rennes (1-0)

Bordeaux, France

Le 3 décembre, au terme d'une folle soirée face à Nîmes (6-0), les Girondins avaient posé leurs crampons sur le podium. Samedi, c'est son adversaire, Rennes, qui a pris la place, reléguant les Bordelais en 13ème position.

Au Roazhon Park, sur un terrain très difficile, Bordeaux s'est hissé à la hauteur des débats mais n'a pu empêcher en fin de rencontre M'Baye Niang d'offrir un cinquième succès de rang aux supporters rennais qui n'avaient plus connu pareille série depuis l'hiver 2011.

Le message de Paulo Sousa aux dirigeants

Comme à Brest mercredi en coupe de la Ligue, les joueurs ne se sont pas arrêtés à la "case médias" pour expliquer cette passe difficile. Seul leur entraîneur Paulo Sousa a publiquement déploré qu'il a "manqué le fait de réussir à marquer" et appelé son équipe à "continuer sur ce chemin pour surmonter ses limites".

"On a vu le vrai visage de Bordeaux, a confié Laurent Koscielny sur le compte Twitter du club. On n'est pas en réussite. On a les occasions pendant nos moments forts. Dans l'ensemble on est positif par rapport à nos dernières prestations qui avaient été très moyennes."

Sur cette phase aller, le Portugais se dit plutôt satisfait du système mis en place et du comportement de ses joueurs. Mais répète que pour viser plus haut, le groupe a besoin de plus de talents. Appel du pied à ses dirigeants avant un mercato où Bordeaux devra faire les bons choix. S'il veut espérer autre chose que le milieu de tableau.