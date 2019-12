Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux veulent confirmer à Marseille

Troisième de la Ligue 1 avant la dix-septième journée, Bordeaux se déplace au stade Vélodrome avec confiance et ambition. Les deux équipes sont parmi les plus en forme depuis le mois de novembre.

Bordeaux, France

Avec cinq victoires en cinq matchs, personne ne fait mieux que Marseille depuis début novembre. A l'aube du déplacement au stade Vélodrome, ce dimanche, les bordelais sont prévenus. Mais la série de six matchs sans défaite. Malgré un contexte extra-sportif tendu.

A Marseille pour passer un pallier

Le bon début de saison bordelais est confirmé par les chiffres: 16 matchs de championnat, seulement 4 défaites, deuxième meilleure attaque avec 27 buts. Les Girondins sont solides... surtout contre les petits. Mais face aux "grosses cylindrées" de Ligue 1, le bilan est moins flatteur. A domicile face au PSG? Défaite. A Lille? Défaite. A Lyon? Match nul. Rajoutez à cela la défaite inaugurale à Angers.

Comme depuis son arrivée, Paulo Sousa construit et ne déroge pas à ses idées. Après avoir bâti une base solide, son ambition est "de rivaliser contre un adversaire qui a comme idée de jouer la Ligue des champions." L'appétit vient en mangeant.

A Marseille avec le plein de confiance - Laurent Koscielny

La montée en puissance bordelaise permet d'aborder ce choc de haut de tableau avec sérénité. "On va à Marseille en étant sûr de nos capacités, confiants de ce qu'on peut réaliser pendant un match" assure Laurent Koscielny, le patron de la défense bordelaise.

"A nous d'être capable de prendre des initiatives dans la relance, dans les mouvements sur le terrain, et se lâcher. Pour nous, les joueurs, c'est un match exceptionnel à jouer dans un beau stade où il y aura énormément d'ambiance."

Des bordelais sereins sur le terrain... moins en coulisses

La situation actuelle des Girondins de Bordeaux est paradoxale. Si tout se passe bien sur le terrain, la situation extra-sportive ressemble plus à une forêt en feu qu'aux vignes paisibles du Médoc. Si le divorce est bel et bien consommé entre les supporters et le président, les Ultramarines ont monté le curseur, mardi soir, en interrompant le match contre Nîmes.

Côté gouvernance, l'actionnaire minoritaire GACP, porté par Joe DaGrosa, aurait vendu ses parts à King Street, actionnaire majoritaire. Faisant entrer dans la danse Daniel Ehrmann (homme d'affaires chez King Street), nouveau membre du conseil d'administration du club, dont certains supporters pensent qu'il est missionné pour vendre le club et à qui ils ont envoyé une lettre.

Comment gérer la bonne santé sportive quand l'extra-sportif piétine? "On a besoin des deux" explique l'expérimenté Laurent Koscielny. "A nous de trouver la meilleure solution pour que tout le monde soit content. On est un groupé soudé et très peu de choses peut nous atteindre." Assez pour résister à la pression du Vélodrome?