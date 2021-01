Ligue 1 : Les Girondins obtiennent tout juste la moyenne à la mi-saison

Il aura donc fallu attendre la toute dernière journée de la phase aller et une victoire contre Lorient (2-1) au Matmut Atlantique pour voir les Girondins rebasculer enfin dans la première partie de tableau. Ce lundi matin, ils pointent à la 10e place de la Ligue 1. Une place qui représente bien le niveau de cette équipe très irrégulière et qui fait pour le moment les montagnes russes.

Les Girondins en sont à sept victoires, cinq nuls et sept défaites cette saison. Ils n'ont battu que deux membres du top 10 et perdu seulement deux fois contre des équipes de la deuxième partie du tableau. C'est donc une équipe forte contre les faibles mais faible contre les forts. Une équipe à sa place. Solide et capable de bonnes choses mais toujours autant en manque de talent pour espérer mieux.

Justement peut-on espérer lors de cette deuxième partie de saison ? C'est très difficile à dire mais forcément il faudra essayer de remonter encore au classement. Pour rappel, le club a fixé le top 8 comme objectif cette saison. Les Girondins espèrent aussi progresser dans le jeu. Ils ont l'une des pires attaques du championnat avec 20 buts inscrits en 18 matchs. Pour réussir ça, il faudra recruter pour Jean-Louis Gasset. Problème, ce n'est pas du tout la priorité du club dans un contexte économique catastrophique. Le club devrait faire avec des dizaines de millions de pertes en fin de saison.