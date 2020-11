Ligue 1 : les Girondins ont enfin leur carte voyageur après leur nouveau nul à Paris

Les joueurs de Jean-Louis Gasset viennent de prendre quatre points sur six en deux déplacement à Paris et Rennes.

Les Girondins ont enfin leur carte voyageur. Et il était temps. Après trois vilaines défaites à l'extérieur (Lens, Marseille et Monaco), les Bordelais viennent d'enchaîner deux résultats aussi bons qu'inattendus hors de la Gironde.

à lire aussi Ligue 1 : Le bon match nul des Girondins de Bordeaux au PSG 2 - 2

Une victoire à Rennes il y a dix jours et surtout samedi soir un match nul au Parc des Princes face au PSG (2-2). Peu importe le niveau des Parisiens en ce moment, ça reste un exploit de prendre des points dans la capitale. Au final, ça fait quatre points de pris sur six sur ces deux matchs alors que sans être mauvaise langue, tout le monde voyait un zéro pointé face à ses équipes qui jouent cette saison la Ligue des champions.

Qu'est-ce qui a changé lors de ses deux dernières rencontres ? L'attitude, au-delà de la performance sportive car on ne devient pas Diego Maradona en deux semaines. En revanche, il y a eu enfin une équipe, un état d'esprit avec des joueurs qui ne baissent plus la tête et qui ne lâchent rien. Vous allez me dire, c'est le minimum syndical... Sauf qu'on ne l'avait pas toujours vu cette saison !

à lire aussi Ligue 1 : un mois et demi après son arrivée, Hatem Ben Arfa est déjà chez lui aux Girondins de Bordeaux

Il y a aussi du mieux dans le jeu. Hatem Ben Arfa, buteur à Rennes puis passeur samedi à Paris, apporte un danger qui n'existait pas. D'autres semblent enfin jouer vers l'avant et Bordeaux, l'une des plus mauvaises attaques du championnat, vient d'inscrire trois buts en deux matchs à l'extérieur. Maintenant, tout cela demande confirmation. Dimanche prochain contre Brest, il faudra valider ces deux bons résultats sinon cela n'aura pas servi à grand-chose. Un match très important pour la suite de la saison face à un adversaire plus modeste.