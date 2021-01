Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux peuvent-ils vraiment jouer l'Europe cette saison ?

Grâce à une belle remontée au classement, les Bordelais ne sont plus qu'à quatre points des places européennes.

Trois victoires d'affilée en Ligue 1, une 6e place ex aequo avec l'OM au classement et tout le monde rêve de nouveau d'Europe aux Girondins. Dans les faits, c'est tout à fait normal. Bordeaux effectue une belle remontée au classement au point d'être cette semaine à quatre points des places européennées.

Mais derrière ça, il y a aussi la réalité notamment celle de l'effectif bordelais A écouter Jean-Louis Gasset, le sien peut très difficilement viser mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Au-dessus, c'est beaucoup plus fort pour lui. Les Girondins n'ont sûrement pas le talent et la profondeur de banc pour titiller les gros du championnat. Après il y a toujours une surprise chaque saison alors pourquoi pas. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut le faire...

De toute manière, les Girondins seront très vite fixés. Bordeaux va passer au révélateur dans les prochaines semaines avec un calendrier très chargé. Lyon vendredi, Lille mercredi prochain, Marseille mi-février puis le PSG début mars. Dans un peu plus d'un mois, à 10 journées de la fin du championnat, on y verra beaucoup plus clair.

Pour les Marine et Blanc, l'objectif est avant tout de rester dans le bon wagon lors de cette période. Rester bien placer, pas loin des places européennes et après ce sera le moment de jouer le sprint final et des coudes pour aller chercher peut-être l'Europe. Mais pour l'instant, il faut garder les pieds sur terre.