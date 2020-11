Ligue 1 : les Girondins pourraient accueillir au moins 10.000 spectateurs à partir de janvier

Enfin, peut-être, une bonne nouvelle pour le club et ses supporters. Les Girondins de Bordeaux pourraient accueillir un peu plus de 10.000 spectateurs à partir de janvier. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron lors de la réunion avec le monde sportif ce mardi. S'il a tout de suite exclu le retour des spectateurs dans les stades en décembre dans une possible première phase de déconfinement, le Président de la République a prévu un feu vert pour début janvier si la situation sanitaire le permet.

Mais surtout Emmanuel Macron a annoncé la fin des jauges dans les stades. Le gouvernement planche plutôt à ce jour sur la règle d'un spectateurs pour 4m². Sachant que dans le plupart des stades, on est à un siège par m², il suffit de diviser par quatre la capacité du Matmut Atlantique. Les Girondins pourrait donc accueillir au moins 10.000 spectateurs à partir de janvier voire peut-être plus car d'autres avancent que l'on pourrait être sur 30% de la capacité de chaque stade. Là on pourrait monter jusqu'à 12-13.000 spectateurs.

Pour les clubs, c'est surtout une bonne nouvelle financièrement car toute une saison à huis clos aurait par exemple générer aux Girondins 15 millions de pertes dixit Frédéric Longuépée, son PDG. Selon un ancien dirigeant, ce nombre de spectateurs pourrait notamment sauver les recettes d'abonnement. Un moindre mal.

Emmanuel Macron a aussi annoncé une enveloppe de 107 millions d'euros pour le sport professionnel sur le manque à gagner des billetterie ces derniers mois. Mais les clubs de football de Ligue 1 ne devraient pas en toucher beaucoup puisque le gouvernement a précisé que ce fonds servirait avant tout à aider les sports très dépendants de leur billetterie comme le rugby, le basket ou le hand. Pour rappel, le football est surtout dépendant des droits TV.