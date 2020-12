Ligue 1 : Les Girondins ont réalisé leur meilleure prestation de la saison face à Brest

Les Girondins ont réalisé leur meilleur match de la saison contre Brest (1-0). S'ils se sont imposés par le plus petit des scores 1 à 0 en fin de match grâce à Hatem Ben Arfa, celui-ci ne reflète pas la rencontre, largement dominés par les Bordelais de la première à la dernière minute. Plus juste techniquement, les Girondins auraient dû marquer plus tôt et surtout bien plus.

Les chiffres sont sans appel ; près de 60% de possession du ballon, 21 tirs à 6 ou encore 8 corners à 2. Sans réussite pendant 84 minutes avec deux poteaux et une transversale, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont fini par logiquement trouver l'ouverture. Et ce fois-ci, cette victoire n'est pas contre un mal classé comme Dijon ou Nîmes. C'est aussi pour cette raison que cette prestation est sûrement la meilleure de la saison.

Elle confirme les deux bons résultats obtenus à Rennes et Paris. Depuis la trêve internationale, Bordeaux a pris sept points sur neuf et remonte ce lundi dans la première partie de tableau de la Ligue 1.

Victoire importante aussi pour les filles aussi ce week-end. Comme les garçons, elles se sont imposées dans les derniers minutes face à Soyaux lors du derby aquitaine. Une victoire 2 à 1 grâce à un doublé de Khadija Shaw qui leur permet de rester sur le podium de la D1. Les Bordelaises vont maintenant préparer l'un des matchs les plus importants de leur saison. Samedi prochain, elles reçoivent, Montpellier, leur concurrent direct pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine.