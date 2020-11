Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux la jouent "positive attitude" avant un mois et demi important

Les Girondins se la jouent "positive attitude" avant un mois et demi important pour la suite de la saison et qui commence par un déplacement périlleux à Rennes ce vendredi (19h). Il y a eu dans une premier temps la colère puis les fessées distribuées après les défaites contre Monaco et Montpellier, l'heure est maintenant à la pommade et aux caresses chez les Girondins.

A écouter Hatem Ben Arfa et surtout son entraîneur Jean-Louis Gasset, tous les problèmes sont réglés. Ses hommes se sont parlés les yeux dans les yeux lors de la trêve internationale et les abcès ont été crevés. Mieux, ils sont tous allés faire un petit tournoi de beach soccer ensemble. Pas d'inquiétude, le groupe vit bien. Hatem Ben Arfa est même très serein et très optimiste pour la suite.

Problème entre les mots et les actes, parfois, il peut y avoir une grosse différence, en particulier dans le football et aux Girondins de Bordeaux. On va dire que les supporters ont vécu quelques déceptions ces derniers temps malgré de beaux discours. Mais pourquoi pas. Avoir la "positive attitude" n'a jamais fait de mal à personne. Reste que le verdict se trouve toujours au même endroit, sur le terrain.

Sur ce terrain, il faudra justement faire sans Ui-jo Hwang. Une mauvaise nouvelle pour les Girondins car l'attaquant sud-coréen venait d'inscrire deux buts et délivrer une passe décisive avec sa sélection. Mais il est revenu très tard et surtout, il est cas contact Covid-19. Le staff ne veut prendre aucun risque. En revanche, l'ailier Samuel Kalu est bien de retour. Il ne sera pas de trop pour essayer de réaliser un petit exploit face à des Bretons au grand complet. Nzonzi, Camavinga Niang, Aguerd ... Tous seront là au Roazhon Park.