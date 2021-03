Ligue 1 : les Girondins veulent s'éviter un sprint final sous très haute tension

Ça y est, on y est ! C'est heure du sprint final pour les Girondins. Deux mois de compétition avec au programme huit matchs en huit semaines. Auteur d'une saison jusque-là très moyenne avec une 13e place en Ligue 1 après 30 journées, il ne faudrait pas que celle-ci devienne mauvaise voir catastrophique avec une relégation.

à lire aussi Ligue 1 : un calendrier pas si simple que ça pour aller chercher le maintien pour les Girondins

L'objectif de cette dernière ligne droite est clair pour les Marine et Blanc : obtenir leur maintien le plus rapidement possible. Pour ça, l'équation est elle aussi très simple : il faut aller chercher deux victoires lors des huit derniers matchs. Pour le moment, les Bordelais comptent sept points d'avance sur la zone rouge. L'objectif de la saison est lui laissé de côté pour l'instant. C'est-à-dire, terminer dans le top 8 du championnat. Les Girondins ont huit points de retard justement sur cette 8e place. Avant ce sprint final, ils sont au milieu du gué. Attention à ne pas se tromper de direction.

Les Bordelaises, elles, l'ont parfaitement lancé leur sprint final avec une victoire à Fleury dans l'Essonne. Un succès 2 à 1 grâce à des buts de Jaurena et Karchouni. Les Girondines confortent leur troisième place en D1 Féminine, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Ils restent cinq matchs pour atteindre cet objectif et tout semble sous contrôle avec dix points d'avance sur le premier poursuivant. Samedi, les Bordelaises recevront Issy, l'avant-dernier du championnat.