Ligue 1 : les Grenats veulent redécoller face aux aiglons ! Vivez OGC Nice - FC Metz sur France Bleu Lorraine

La Côte d'Azur pour retrouver un peu de couleurs ?

Le FC Metz, 8e de Ligue 1, a disposé d'une pleine semaine pour préparer ce déplacement à Nice, décevant 15e, et c'était sans doute nécessaire pour retrouver de la fraîcheur, tant physique que mentale. Les Grenats avaient semblé à bout de souffle et d'idées à la fin de leur séquence de cinq rencontres en quinze journées, conclue par des défaites contre Strasbourg et Saint-Etienne.

Un rythme dont n'a pu bénéficier l'OGC Nice qui en est à sa troisième semaine de suite avec au moins deux matchs puisque les Aiglons ont perdu, mercredi, à Marseille.

L'avant-match

Le groupe

Groupe sans surprise, sans absent autre que ceux de longue date (Opa N'Guette, Vincent Pajot, Kévin N'Doram et Ibrahima Niane).

Meilleur buteur et passeur de l'OGC Nice, Amine Gouiri est absent comme Kasper Dolberg et Ronny Lopes.

