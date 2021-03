Ligue 1 : les infos à retenir avant le match entre les deux Racing, Strasbourg face à Lens ce dimanche

Sorti prématurément à Rennes, l'attaquant sénégalais Habib Diallo, légèrement touché au genou, devrait être apte à tenir sa place face à Lens. Il a fait des séances individualisées en début de semaine, avant de reprendre le travail collectif ce vendredi.

Le gardien de but Matz Sels devrait à nouveau débuter sur le banc de touche. "J'ai été blessé deux fois gravement dans ma carrière de joueur et je pensais être prêt pour reprendre, analyse Thierry Laurey. Mais quand tu rejoues, ça n'est pas la même histoire. Tu te dis 'tiens il me manque ça' et 'je croyais que'. Il faut être lucide, on ne connait pas la forme réelle de Matz. Est-ce qu'il est vraiment prêt ou est-ce qui lui manque des choses qui pourraient nous pénaliser ?".

Le gardien belge pourrait avoir du temps de jeu en amical le vendredi 26 mars à Nancy et peut-être retrouver une pelouse de Ligue 1 début avril à Bordeaux.

Mohamed Simakan, Alexander Djiku, Mehdi Chahiri et Lebo Mothiba ("On s'est fixé comme challenge qu'il rejoue avant la fin de la saison", dit Thierry Laurey) sont toujours absents sur blessure.

Le Racing s'est préparé à jouer à l'heure du déjeuner

L’affrontement entre les deux Racing ce dimanche au stade de la Meinau aura lieu à un horaire inhabituel à 13 heures. Un horaire voulu par la ligue professionnelle de foot pour promouvoir le foot français en Asie. Du coup, Le Racing s’est préparé spécialement cette semaine en s'entraînant à 13 heures, en prenant des repas ensemble à 9h15 ("des brunchs pour faire distingué" sourit Thierry Laurey).

"Il n'y a pas de risque particulier de jouer à cette heure-là, il faut éviter que les joueurs aient une fringale à 13h30, poursuit l'entraîneur strasbourgeois. Le risque, c'est que les Chinois nous recrutent des joueurs. Au contraire, moi je trouve ça plutôt agréable quand il fait ce temps-là de jouer à 13 heures".

Laurey se régale à voir jouer Lens

Il reste 9 journées de Ligue 1. Le Racing entame le sprint final pour le maintien et il ne compte plus que six points d’avance sur le 18ème Nantes, mais le défenseur Lionel Carole ne veut pas encore sortir la calculette. "On a des experts dans le vestiaire pour ça, je ne suis pas dans les calculs, sourit le latéral gauche, reconverti défenseur central face à Monaco. Il faut se focaliser d'abord sur le football et nos performances personnelles. Il faut gagner suffisamment de matchs, notamment contre les adversaires directs pour ne pas être inquiets".

Le promu lensois occupe une excellente sixième place et espère se qualifier pour une coupe d’Europe. Il reste sur huit matchs sans défaite en championnat. Ses derniers tombeurs en L1 s'appellent Nice et Strasbourg (1 à 0 à Bollaert grâce à un but de Diallo le 9 janvier 2021). "C'est une équipe dynamique, solide, joueuse et qui prend beaucoup de risques, avance Thierry Laurey. Quand je regarde leurs matchs, je me régale. C'est rafraîchissant de voir une équipe comme ça".

Racing - PSG fixé au samedi 10 avril

La LFP a par ailleurs fixé la date de la réception du PSG à la Meinau. Le match, très attendu par les supporters, aura lieu le samedi 10 avril à 17h. Pour les footballeurs parisiens, il sera coincé entre les deux rencontres des quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern de Munich.