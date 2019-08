Ligue 1 : les infos à savoir avant Saint-Etienne - Stade Brestois

Les mêmes blessés que la semaine dernière, pas la même opposition ni la même ambiance. Voici les cinq informations avant le déplacement du Stade Brestois, le tout premier de la saison, à Saint-Etienne (dimanche 15 heures - 17 heures, en direct sur France Bleu Breizh Izel).

Les retrouvailles du Stade Brestois avec la Ligue 1 vont sensiblement s'amplifier. Si Toulouse, premier adversaire, est un habitué du bas de classement, Saint-Etienne n'a plus quitté le Top 10 de la Ligue 1 depuis 2011. Costaud.

Faussurier très probable titulaire

La blessure aux adducteurs qui n'inquiétait ni Gaëtan Belaud, ni Olivier Dall'Oglio, avant le match contre Toulouse n'est pas tout à fait guérie. Le latéral droit brestois est encore forfait pour le déplacement à Saint-Etienne. Julien Faussurier, qui a fait son match contre Toulouse, devrait de nouveau être titularisé. Hianga'a Mbock aussi enchaîne par un forfait à cause d'une blessure au muscle fessier.

Lasne et Cardona qualifiés

Les deux recrues brestoises de la semaine sont qualifiées. Olivier Dall'Oglio a confirmé qu'elles postulaient pour figurer dans le groupe. Peu probable toutefois de les imaginer débuter la rencontre. Malgré toute son expérience, Paul Lasne devrait démarrer sur le banc. Le milieu a donné pleine satisfaction contre Toulouse, et il devrait être conservé en l'état à Saint-Etienne. Si changement de titulaires ou de tactique il doit y avoir, il faudra attendre encore un peu. Idem pour Irvin Cardonna dans la ligne d'attaque où Gaëtan Charbonnier et Mathias Autret, buteur contre Toulouse, tiennent la corde pour démarrer.

Geoffroy-Guichard sonnera-t-il creux ?

Vainqueur (2-1) à Dijon, l'AS Saint-Etienne a bien commencé sa saison. Mais elle sera privé d'un atout de poids dimanche, pour sa première réception de la saison.Le virage nord de Geoffroy-Guichard sera fermé sur décision de la ligue de football pro, pour "usage d’engins pyrotechniques" et "banderole injurieuses" lors du match contre Nice, la saison dernière.

Olivier Dall'Oglio n'est pas persuadé que son équipe puisse en tirer un avantage : "Des fois, il vaut mieux y avoir un bon stade, bien rempli, pour avoir une bonne ambiance" commente l'entraîneur brestois. Selon France Bleu Saint-Etienne, 20.000 personnes sont attendues. Il devrait y avoir Une cinquantaine de Brestois.

Brest n'a jamais gagné à Saint-Etienne

Le Stade Brestois va jouer à Geoffroy-Guichard pour la douzième fois de son histoire. Et va tenter d'y décrocher la première victoire de son histoire, ou du moins d'y assurer son premier match nul depuis... 1986/1987. Lors de son dernier passage en Ligue 1, Brest s'y était incliné trois fois, et n'y avait marqué qu'un seul but par Issam Jemaa.