Ligue 1 : les infos à savoir avant Stade Brestois - Toulouse

Le Stade Brestois reçoit Toulouse, à 20 heures, en direct sur France Bleu Breizh Izel pour la première journée de Ligue 1. Voici les principales informations avant la rencontre.

Le Stade Brestois retrouve le championnat de Ligue 1, pile trois mois après la nuit d'ivresse ayant suivi le match remporté face à Niort. Son baptême du feu se déroule contre Toulouse, 16e de la dernière saison. Voici tout ce qu'il faut savoir.

1. Brest est prêt !

L'été n'a pas tué l'excitation. La transition entre Furlan et Dall'Oglio s'est faite en douceur, les résultats de la préparation ont été bons, et l'équipe a été bien renforcée. Le groupe n'est pas encore au complet, il manque encore trois joueurs au moins, mais le onze brestois est opérationnel. Devant des tribunes complètement rouvertes, et pleines, y'a plus qu'à...

2. Faussurier au marquage de Gradel

En cours de préparation, Gaëtan Belaud semblait avoir pris le dessus sur Julien Faussurier au poste de latéral droit. C'est pourtant ce dernier qui va jouer puisque Belaud est forfait à cause d'une légère blessure. Faussurier aura face à lui Max-Alain Gradel, le danger toulousain numéro 1.

3. Le Blé est prêt

Ce n'est pas spectaculaire, mais le stade du Stade s'est refait une petite beauté. Le club a refait la pelouse pour 40.000 €. La ville a changé les panneaux latéraux de la tribune Foucauld, et a rénové l'éclairage. 370.000 € pour remettre au goût du jour le système qui date de 2010, et pour augmenter sa puissance. Elle passe de 1.500 à 1.800 lux afin de permettre le bon fonctionnement du VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) et de la goal line technology. La commission de sécurité de la ligue a homologué Le Blé lors de son passage mercredi matin.

5. Et Toulouse dans tout ça ?

Le Téfécé jouera sans Wesley Said. L'une des recrues phare du mercato ne devrait pas figurer dans le groupe. Il n'a plus joué de match depuis le barrage gagné par Dijon et n'a repris l'entraînement collectif que jeudi. Habitué à finir dans les cinq derniers, Toulouse vise un maintien plus tranquille cette saison. Le club a bien moins recruté qu'il a enregistré de départ mais il a les qualités pour se maintenir sans gros soucis.