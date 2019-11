Ligue 1 : Les infos avant Amiens - Stade Brestois

A l'époque de la dernière série de quatre victoires consécutives du Stade Brestois en Ligue 1, "Capitaine abandonné" de Gold était numéro 1 du Top 50 et François Cuillandre venait tout juste de fêter ses 31 ans...

33 ans plus tard, Brest, cinquième de Ligue 1, a l'occasion d'égaler ce record, tout en poursuivant sa marche en avant au classement avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Il joue demain à Amiens, quatorzième.

Brest est rentré de Metz, tôt jeudi matin, avec la qualification pour les huitièmes de finale de la coupe de la ligue en poche, et sans pépin physique supplémentaire. Mais un gros doute plane sur la participation de Julien Faussurier. Le latéral droit, buteur contre Metz, ressent une douleur au genou depuis plusieurs jours.

En défense toujours, Denys Bain ne pourra faire son retour ce samedi puisque la commission de discipline de la ligue lui a infligé deux match de suspension fermes. "On espérait un ferme et un en option, mais la commission a suivi son barème" regrette Olivier Dall'Oglio.

A cette heure, l'entraîneur brestois n'a pas encore tranché entre Jean-Kevin Duverne et Brendan Chardonnet pour le remplacer dans la charnière (écouter ci-dessous).

En Picardie, le Stade Brest a l'occasion de poursuivre sa belle série de victoire. C'est un troisième concurrent au maintien en quatre journées qui se dresse sur sa route. Ce match à Amiens, à l'extérieur, représente t'il une forme de bonus pour l'entraîneur après avoir fait le travail à la maison, contre Metz et Dijon ?

Olivier Dall'Oglio : "On ne peut pas parler de bonus. Avoir gagné contre Metz et Dijon nous permet d'avoir plus de marge, d'accumuler la confiance dont on a besoin car certains découvrent la Ligue 1, et ont besoin d'être rassurés. Et les résultats rassurent. Notre boulot est de rester constant, on peut vite tomber dans la désillusion."