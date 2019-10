Ligue 1 : les infos avant Stade Brestois - FC Metz

Après avoir pris trois points contre quatre "gros" de cette Ligue 1, le Stade Brestois va enchaîner, en moins d'un mois, des rencontres contre trois adversaires qui, eux aussi, visent le maintien.

L'autre promu, Metz, 17e, est le premier à venir à Francis-Le Blé

Cinq jours après avoir reçu un ballon à bout portant dans l'oeil droit, le gardien du Stade Brestois continue ses consultations. Ce jeudi, il doit rencontrer un spécialiste de l'oeil.

"Un peu de sang s'est écoulé dans l'oeil. Ce sang s'est pratiquement entièrement évacué, mais il ne faut pas qu'il en reste", explique Olivier Dall'Oglio qui se décidera demain quant à une participation de son gardien. "C'est 50/50" selon lui.

Plus de peur que de mal pour Mathias Autret, lui aussi touché à Monaco. Il a souffert d'une "contusion osseuse" à la cheville, mais a pu reprendre l'entraînement mercredi.

A cette heure, le seul forfait est Ludovic Baal.

La défaite à Monaco a fait glisser Brest à la 18e place du classement. Mais l'entraîneur ne panique pas. En l'espace d'un mois, le Stade Brestois va recevoir Metz (17e) et Dijon (20e), avec entre-temps un déplacement à Amiens (16e).

Cet enchaînement de match n'est pas décisif selon l'entraîneur, mais il pourrait influencer le reste de la saison : "Ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on perdre confiance".

Olivier Dall'Oglio : Il nous en manque au moins deux points. Les deux perdus contre Toulouse ? C'est l'apprentissage (...) Tout dépend de notre capacité à apprendre. J'espère qu'on a emmagasiné de l'expérience, et appris de nos erreurs pour avancer sur des matchs comme Metz. On reste en début de saison, ce ne sont pas des matchs couperets, mais on doit aller chercher des victoires.